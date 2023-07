جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ تداوم صدرنشینی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بازی تحسین شده‌ی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom جایگاه خود را در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا تثبیت کرده است.

طبق گزارش جدید GfK، بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom با وجود کاهش ۲۰ درصدی فروش هفتگی، برای دومین هفته متوالی در صدر جدول فروش فیزیکی بریتانیا قرار گرفت.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom پس از انتشار در تاریخ ۱۲ مه امسال، به مدت ۴ هفته و تا پیش از عرضه‌ی عنوان Diablo 4 در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا باقی ماند. بعداً با عرضه‌ی Final Fantasy 16، این بازی به مدت کوتاهی صدر جدول را از آن خود کرد، اما هفته‌ی گذشته نسخه‌ی جدید Zelda به صدر بازگشت.

با توجه اینکه بسیاری از بازی‌های کنسول‌های دیگر اکنون به صورت دیجیتالی فروخته می‌شوند، در کل می‌توانیم انتظار سلطه عناوین نینتندو بر جدول فروش فیزیکی بازی‌های بریتانیا را داشته باشیم.

این هفته بازی The Legend of Heroes: Trails into Reverie منتشر شد و در هفته اول انتشار، رتبه ۲۲ جدول فروش هفتگی بریتانیا را از آن خود کرد. از سوی دیگر، بازی FIFA 23 با افزایش ۳۰ درصدی فروش هفتگی به رتبه دوم بازگشت. همچنین بازی Metroid Prime Remastered به لطف افزایش ۲۲۲ درصدی فروش هفتگی، مجدداً در رتبه ۱۳ قرار گرفت و WWE 2K23 نیز با افزایش ۱۸۳ درصدی فروش هفتگی جایگاه ۱۴ را از آن خود کرد.

در پایان می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش جدول فروش فیزیکی هفتگی بریتانیا (منتهی به ۱۷ تیر) را مشاهده کنید.

نام بازی رتبه این هفته رتبه هفته قبل The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms ۱ ۱ FIFA 23 ۲ ۶ Mario Kart 8 Deluxe ۳ ۵ Final Fantasy 16 ۴ ۲ Hogwarts Legacy ۵ ۸ God of War Ragnarok ۶ ۴ Star Wars Jedi Survivor ۷ ۱۲ Call of Duty: Modern Warfare 2 ۸ ۹ Diablo 4 ۹ ۱۱ Minecraft (Switch) ۱۰ ۱۵