با توجه به وضعیت قیمت‌ها در بازار، معمولاً لپ‌تاپ‌های گیمینگ یک محصول لاکچری دست نیافتنی محسوب می‌شوند. با این حال، MSI مدتی قبل لپ‌تاپ گیمینگ قدرتمندی را به بازار عرضه کرده که با توجه به قیمت گذاری انجام شده، دور از دسترس نیست!

در ادامه این مطلب قصد داریم لپ‌تاپ گیمینگ MSI Katana 15 B13VKF را با هم بررسی کرده و سپس عملکرد آن در بازی‌های مختلف بسنجیم؛ پس با تیم گیم‌فا همراه باشید.

مشخصات:

نمایشگر: پنل IPS 15.6 اینچ فول اچ‌دی (۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل) – ۱۴۴ هرتز

پردازنده: اینتل Core i7-13620H

کارت گرافیک: انویدیا RTX 4060

حافظه: ۱ ترابایت SSD M.2

رم: ۱۶ گیگابایت DDR5

درگاه: دو پورت USB3.2، یک پورت USB2.0، پورت شبکه RJ45، خروجی HDMI 2.1، درگاه Type-C (با پشتیبانی دوگانه از USB3.2 Gen1 و دیسپلی‌پورت) و یک جک ۳.۵ میلی‌متری صدا

اتصال: وای فای، بلوتوث ۵

باتری: ۳ سلول، ۵۳.۵ وات‌ساعت

ابعاد: ۳۵۹ X 259 X 24.9 میلی‌متر

وزن: ۲.۲۵ کیلوگرم

شرکت MSI یکی از برندهای سرشناس تولیدکننده سخت‌افزار و لپ‌تاپ به شمار می‌آید که مدتی قبل از یک لپ‌تاپ گیمینگ جدید سری کاتانا به نام Katana 15 B13VKF رونمایی کرده است.

لپ‌تاپ Katana 15 B13VKF در ابعاد ۳۵۹ در ۲۵۹ در ۲۴.۹ میلی‌متری، وزن ۲.۲۵ کیلوگرم و مانیتور ۱۵.۶ اینچی تولید شده است، بنابراین با یک محصول خوش قواره گیمینگ سروکار داریم که می‌توان آن را به راحتی در کوله‌ی خود جای داد؛ البته باندل ویژه ام اس آی این لپ تاپ را به همراه یک کوله پشتی به فروش می‌رساند.

برخلاف نسل قبلی، این بار ام اس آی تصمیم گرفته شیارهای خروج هوای گرم را از سمت راست و جایی که دست کاربر معمولاً قرار می‌گیرد حذف کرده و به سمت چپ منتقل کند. همچنین بخش پشتی لپ‌تاپ تماماً در اختیار سیستم خنک‌کننده قرار دارد.

بر همین اساس، در سمت راست پورت‌های HDMI 2.1، پورت Type-C، پورت شبکه LAN، یک پورت USB3.2 و جک ۳.۵ میلی‌متری جاگذاری شده است.

در سمت چپ لپ‌تاپ هم یک پورت USB3.2 و یک پورت USB2.0 هر دو از نوع Type-A در نظر گرفته شده تا گیمرها از نظر درگاه‌های ورودی و خروجی با کمبود مواجه نشوند.

در این محصول، طعم RGB را نیز خواهید چشید، چراکه MSI از صفحه کلید با نورپردازی چهار ناحیه‌ای استفاده کرده که کاملاً حس و حال یک لپ تاپ گیمینگ را به شما القا می‌کند. همچنین دکمه‌های WASD از طراحی شیشه‌ای برخوردار هستند که باعث می‌شود کار راحت‌تری در پیدا کردن کلیدهای ضروری روی کیبورد داشته باشید.

یکی از ویژگی‌های جذاب Katana 15 ام اس آی، صفحه‌نمایش ۱۵.۶ اینچی IPS با نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز است. نرخ تازه‌سازی تصویر یا Refresh Rate یکی از معیارهای مهم در نمایشگرها و لپ‌تاپ‌های گیمینگ محسوب شده و افزایش هرچه بیشتر آن به معنای تصویری روان‌تر و نرم‌تر است.

بر همین اساس می‌توان گفت که نمایشگر ۱۴۴ هرتزی لپ‌تاپ مورد بررسی می‌تواند از این نظر نیاز کاربران عادی و حتی گیمرهای حرفه‌ای را برطرف کند.

لپ‌تاپ گیمینگ MSI به پردازنده ده هسته‌ای Core i7-13620H اینتل مجهز شده است. این پردازنده از تراشه‌های قدرتمند اما کم‌مصرف اینتل در نسل جدید محسوب می‌شود.

به عنوان پردازنده گرافیکی نیز MSI تصمیم گرفته به سراغ RTX 4060 انویدیا برود که با فناوری ۵ نانومتری TSMC ساخته شده و از قابلیت DLSS 3.0 پشتیبانی می‌کند.

کارت گرافیک RTX 4060 لپ‌تاپ Katana 15 B13VKF هشت گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR6 به همراه دارد که برای بازی‌های مدرن امروزی در رزولوشن‌های بالاتر از ۱۴۴۰p شاید کم به نظر برسد؛ با این حال در نظر داشته باشید که این لپ‌تاپ رزولوشن FHD (1920 پیکسل در ۱۰۸۰ پیکسل) را ارائه کرده و حتی گیمرهای حرفه‌ای هم در این رزولوشن به حافظه VRAM بیشتر از ۸ گیگابایت نیازی نخواهند داشت.

در کنار این پردازنده و کارت گرافیک قدرتمند، ام اس آی ۱۶ گیگابایت حافظه رم پرسرعت DDR5 را در نظر گرفته تا امکان اجرای موازی برنامه‌ها با بالاترین سرعت نیز میسر شود.

در نهایت باید به حافظه ذخیره‌سازی ۱ ترابایتی Katana 15 B13VKF اشاره کرد که از نوع SSD M.2 با سرعت بالای مبتنی بر پروتکل NVMe بوده و می‌تواند تمام نیازهای یک گیمر را برطرف کند.

بنچمارک‌های گیمینگ لپ‌تاپ Katana 15

برای بررسی عملکرد این لپ‌تاپ در زمینه گیمینگ، سعی کردیم بازی‌های محبوب و شناخته‌شده از سبک‌های مختلف مانند شوتر، مسابقه‌ای و نقش‌آفرینی را انتخاب کرده و در نهایت متوسط نرخ فریم به‌دست آمده توسط این لپ‌تاپ گیمینگ جذاب را ثبت کنیم.

لازم به ذکر است که در تمام تست‌های گیمینگ، قابلیت DLSS انویدیا و AMD FSR غیرفعال بوده تا عملکرد خام و بدون کمک هوش مصنوعی سخت‌افزارهای این لپ‌تاپ را مشاهده کنیم.

در مرحله اول به سراغ یکی از سنگین‌ترین بازی‌های روز دنیا یعنی Cyberpunk 2077 رفته‌ایم که به عنوان غول آخر گرافیک توصیف شده و می‌تواند حتی برخی از قدرتمندترین پردازنده‌های گرافیکی موجود در بازار را هم به زانو درآورد.

همان‌طور که از نتایج جدول فوق می‌توان مشاهده کرد، لپ‌تاپ کاتانا ۱۵ توانسته به راحتی برخی از قدرتمند‌ترین محصولات گیمینگ موجود در بازار را کنار زده و بالاترین میزان نرخ فریم را ارائه دهد.

به عنوان مثال، لپ‌تاپ MSI Katana 15 با در اختیار داشتن کارت گرافیک RTX 4060 توانسته در بالاترین تنظیمات گرافیکی (Ultra)، به طور متوسط ۸۹ فریم بر ثانیه را در اختیار کاربر قرار دهد.

این درحالیست که لپ‌تاپ Lenevo علی‌رغم در اختیار داشتن کارت گرافیک RTX 3070 Ti باز هم نتوانست به پای لپ‌تاپ ام اس آی رسیده و تنها ۸۴ فریم بر ثانیه را در اختیار ما گذاشت.

در مرحله بعد به سراغ یکی دیگر از بازی‌های محبوب گیمرها یعنی The Witcher 3 رفته‌ایم تا عملکرد لپ‌تاپ گیمینگ مورد بررسی را در این بازی بسنجیم.

جدول به‌دست آمده از نتایج تست لپ‌تاپ‌های گیمینگ نشان می‌دهد که یک بار دیگر لپ‌تاپ ام اس آی Katana 15 توانسته در عملکرد گیمینگ پیروز میدان شده و با ارائه متوسط ۱۰۷ فریم بر ثانیه در بازی ویچر ۳ و بالاترین تنظیمات، یک تجربه گیمینگ روان و بی‌نقص را در اختیار کاربر قرار دهد.

همچنین در تنظیمات گرافیکی متوسط (Medium) و پایین (Low) دوباره شاهد شکست رقبا و ارائه یک عملکرد گیمینگ بی‌نظیر توسط لپ‌تاپ MSI هستیم.

در نهایت چند بازی محبوب و البته سنگین دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت تا از عملکرد لپ‌تاپ گیمینگ Katana 15 اطمینان حاصل کنیم.

نام بازی Ultra High Medium Low Far Cry 6 ۱۰۴ ۱۲۲ ۱۴۴ ۱۵۹ Shadow of the tomb raider ۱۲۹ ۱۶۴ ۲۴۸ ۳۲۷ AC Valhalla ۸۸ ۱۰۸ ۱۹۳ ۲۰۹

این لپ‌تاپ در بازی Far Cry 6 و بالاترین تنظیمات گرافیکی (بدون Ray Tracing) توانست به طور متوسط نرخ فریم ۱۰۵ فریم بر ثانیه را ارائه کند. در تنظیمات گرافیکی بالا (High)، متوسط (Medium) و پایین (Low) نیز این لپ‌تاپ عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده و به ترتیب ۱۲۲ فریم، ۱۴۴ فریم و ۱۵۹ فریم بر ثانیه را در اختیار ما قرار داد.

در مرحله بعد نوبت به بازی نقش‌آفرینی Shadow of the tomb raider رسید که نسبت به بازی جدیدتر Far Cry 6 از گرافیک پایین‌تری برخوردار است. لپ‌تاپ ام اس آی در این بازی هم عملکرد خیره کننده‌ای از خود به نمایش گذاشت.

در بالاترین تنظیمات گرافیکی (Ultra)، پردازنده گرافیکی RTX 4060 لپ‌تاپ Katana 15 به راحتی نرخ فریم بالاتر از ۱۰۰ را نمایش داد و تقریباً هرگز شاهد افت فریم به پایین‌تر از این رقم نبودیم. در این تنظیمات گرافیکی متوسط فریم نمایش داده شده در هر ثانیه ۱۳۵ فریم اعلام شد.

لازم به ذکر است که با توجه به در اختیار داشتن فناوری DLSS 3.0، سری ۴۰۰۰ کارت‌های گرافیک انویدیا این قابلیت را دارند تا به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی، افزایش نرخ فریم قابل توجهی تجربه کنند. در نتیجه حتی اگر اعداد بدست آمده برای شما کم است، می‌توانید با یک کلیک FPS بیشتری دریافت کنید!

در پایان باید به شارژدهی لپ‌تاپ MSI Katana 15 B13VFK اشاره کرد. از آنجا که با یک لپ‌تاپ گیمینگ بسیار قدرتمند سروکار داریم، نباید از شارژدهی باتری انتظار زیادی داشت. بر همین اساس، در کارهای روزمره مانند تماشای ویدئو باید انتظار چیزی حدود ۲ ساعت شارژدهی را داشته باشیم. البته در صورت استفاده گیمینگ و اجرای بازی‌های سنگین مصرف انرژی لپ‌تاپ به شدت افزایش یافته این رقم به چیزی حدود ۱ ساعت کاهش می‌یابد.

جمع‌بندی

همان‌طور که انتظار می‌رفت، لپ‌تاپ کاتانا ۱۵ به لطف پیکربندی سخت‌افزاری قدرتمند شامل پردازنده نسل ۱۳ اینتل و کارت گرافیک RTX 4060 خود توانست در بازی‌های مختلف نرخ فریم بسیار بالایی را در اختیار ما قرار داده و بسیاری از هم‌رده‌ها یا رقبای نسل پیش موجود در بازار را هم شکست دهد.

در صورتی که به دنبال یک لپ‌تاپ گیمینگ نسل جدید اما مقرون به صرفه هستید، MSI katana 15 B13VFK با داشتن سخت‌افزارهای قدرتمند و برچسب قیمت حدود ۸۰ میلیون تومان در بازار ایران می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای رفع نیازهای گیمینگ شما باشد.