بررسی مانیتور فوق عریض ایسوس ROG Strix XG49VQ

اگر به دنبال یک مانیتور فوق عریض بسیار باکیفیت و خوش‌ساخت هستید، مانیتور ROG Strix XG49VQ می‌تواند یکی از گزینه‌های شما باشد. محصولی که برای گیمرها قطعا جذاب است. با بررسی مانیتور ROG Strix XG49VQ همراه ما باشید.

مانیتورهای فوق عریض به شکل هیجان‌انگیزی جایگاه خودشان را در دنیای بازی‌های کامپیوتری پیدا کردند. پی‌سی گیمرها به واسطه چنین مانیتورهایی می‌توانند تجربه‌ای شگفت‌انگیز از یک بازی را شاهد باشند. البته که مانیتور فوق عریض برای گیمرهای کنسول‌های خانگی هم انتخاب بسیار مناسب و شگفت‌انگیزی خواهد بود. یکی از جذاب‌ترین مانیتورهای فوق عریض بسیار باکیفیتی که در بازار مشاهده می‌کنید، ROG Strix XG49VQ ایسوس است. به همین دلیل این مانیتور را مورد بررسی قرار دادیم تا با ویژگی‌های جذاب و هیجان‌انگیز این محصول بیشتر آشنا شوید. اگر می‌خواهید تجربه‌ای جدید از بازی‌های ویدیویی را کسب کنید، حتما پیش از خرید، این بررسی را تا انتها دنبال کنید.

طراحی

اولین چیزی که باید در بررسی این غول ۴۹ اینچی ایسوس اشاره کنیم، قطعا بحث طراحی آن است. این محصول یکی از جذاب‌ترین مانیتورهای گیمینگ موجود در بازار است که می‌تواند در سریع‌ترین زمان، نظر گیمرها را به سمت خود جلب کند. باید بگوییم که با مانیتور ۴۹ اینچی‌ای سروکار دارید که نسبت تصویر آن ۳۲:۹ است؛ انگار که دو مانیتور ۲۷ اینچی را به صورت جداگانه در کنار هم قرار داده‌اید. مانیتور ROG Strix XG49VQ صفحه نمایش خمیده دارد که باعث می‌شود با دیدن آن خودتان را به خوبی در محیط بازی احساس کنید. موضوعی که نباید در بررسی مانیتور گیمینگ ایسوس از آن به راحتی بگذریم، این است که این مانیتور فضای بسیار زیادی را از میز کاری شما به خودش اختصاص می‌دهد، به همین دلیل باید فضای زیادی روی میز خودتان داشته باشید تا بتوانید بهترین استفاده را از این مانیتور ببرید.

مانیتور ROG Strix XG49VQ، صد و بیست سانتی‌متر طول دارد و ارتقاع آن همراه با پایه به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. پس قبل از خرید باید چنین فضایی را برای این مانیتور در اختیار داشته باشید. البته که بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که عمق این محصول هم نزدیک به سی سانتی‌متر خواهد بود. مانیتور گیمینگ ایسوس نزدیک به ۱۳٫۳ کیلوگرم وزن دارد و به همین دلیل حمل کردن آن برای یک نفر چندان آسان نیست. البته که به راحتی می‌توانید این مانیتور را سرهم کنید و قطعات مختلف از جمله پایه را به مانیتور متصل کنید.

این محصول کیفیت ساخت بالایی هم دارد. از پایه‌ فلزی باکیفیت برای این محصول استفاده شده که به خوبی می‌توانند وزن این صفحه نمایش بزرگ را تحمل کنند. خود صفحه نمایش هم از زبان طراحی بدون حاشیه در لبه‌های بالا و چپ و راست بهره می‌برد و تنها لبه پایینی صفحه نمایش اندکی حاشیه دارد که مزین به لوگوی جمهوری گیمرها می‌باشد. زیر قاب مانیتور دکمه‌های کنترل روی آن قرار گرفته‌اند. پایه در نظر گرفته شده برای این محصول به صورتی است که می‌توانید صفحه نمایش را به صورت آسانسوری حرکت دهید تا در ارتفاع و زاویه دید مناسب قرار بگیرد.

صفحه نمایش

در ادامه بررسی مانیتور ROG Strix XG49VQ باید به مهم‌ترین قسمت، یعنی صفحه نمایش اشاره کنیم. همان‌طور که گفتیم این مانیتور به صفحه نمایش ۴۹ اینچی با وضوح تصویر ۳۸۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل مجهز شده است. صفحه نمایشی که نسبت تصویر آن ۳۲:۹ است. از ویژگی‌های این صفحه نمایش پشتیبانی از DisplayHDR 400 می‌باشد. این ویژگی باعث شده که بتوانید محتواهای HDR مختلف چه در بازی‌ها و چه فایل‌های ویدیویی را به خوبی مشاهده کنید.

این صفحه نمایش به ویژگی Shadow Boost هم مجهز شده که باعث می‌شود جزییات تصاویر در صحنه‌های تاریک بیشتر شود. در واقع جزییات در قسمت‌های تاریک به شکلی افزایش پیدا می‌کند که دیگر قسمت‌ها خراب نشوند. از ویژگی‌های جذابی که باید در بررسی مانیتور گیمینگ ایسوس به آن اشاره کنیم، پشتیبانی از FreeSync 2 و برخورداری از نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز است. مدت زمان پاسخگویی این مانیتور هم تنها به ۴ میلی‌ثانیه می‌رسد. به همین دلیل این مانیتور گزینه مناسبی برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی به حساب می‌آید.

در مانیتور فوق عریض ROG Strix XG49VQ با صفحه نمایشی سروکار دارید که از ۹۰ درصد پوشش رنگی DCI-P3 پشتیبانی می‌کند و به همین دلیل رنگ‌ها را با دقت مناسبی به نمایش در می‌آورد. صفحه نمایش فوق عریض این مانیتور زمانی خودش را نشان می‌دهد که در آن گیمی را اجرا کنید که از صفحه نمایش فوق عریض پشتیبانی می‌کند. بازی‌هایی مانند Spider-Man و The Last of Us Part 1 برای کامپیوترهای شخصی که از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند به شکل فوق العاده‌ای به تصویر در می‌آیند.

درگاه‌های ارتباطی

مانیتور ROG Strix XG49VQ مجهز به یک عدد خروجی DisplayPort و دو عدد خروجی HDMI می‌باشد. این مانیتور گیمینگ برای اتصال هدست‌های گیمینگ، یک عدد جک ۳٫۵ میلی‌متری خروجی صدا نیز درنظر گرفته است. سه عدد پورت USB هم روی این مانیتور دیده می‌شود. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که این محصول دو بلندگوی داخلی هم با قدرت ۱۰ وات دارد، که نیاز کاربرانی که علاقه‌ای به استفاده از هدست را ندارند، پاسخ می‌دهد. تنوع ورودی‌ها و خروجی‌های این ماینتور گیمینگ باعث شده که به راحتی بتوانید کامپیوتر و کنسول بازی خودتان را به صورت همزمان به این محصول متصل کنید. حتی استفاده از پورت‌های USB باعث شده که برای اتصال دستگاه‌های مختلف، نیازی به کیس نداشته باشید.

تجربه‌ای فوق‌العاده برای گیمرها

با مانیتور ROG Strix XG49VQ ایسوس تجربه‌ تازه‌ای از بازی‌های ویدیویی کسب می‌کنید. این مانیتور فوق عریض، فضای بسیار وسیعی را پیش روی شما قرار می‌دهد و به همین دلیل محیط بسیار بیشتری از بازی را زیر نظر خواهید داشت. نرخ نوسازی بالا، وضوح تصویر فوق العاده و نمایش عالی رنگ‌ها از ویژگی‌های جذاب این مانیتور هستند. برخورداری از پورت‌های متنوع هم باعث می‌شود که بتوانید وسیله‌های مختلفی به این مانیتور متصل نمایید و حتی از کنسول و کامپیوتر خودتان به صورت همزمان روی این مانیتور استفاده کنید. مانیتور ROG Strix XG49VQ ایسوس برای گیمرها، انتخابی فوق‌العاده است. همچنین با توجه به تب بازار مالی بین اکثر اقشار جامعه این مانیتور با قیمتی مناسب برترین انتخاب برای تریدینگ و ارزیابی بازارهای مالی می باشد. شما می‌توانید با خرید این مانیتور تجربه جدیدی از چارت بازار های مالی را در کنار قدرت عجیب این مانیتور به ارمغان داشته باشید. این مانیتور هم اکنون در بازار با گارانتی اصلی حامی موجود است.