Mortal Kombat 1 شخصیت Homelander را به عنوان DLC اضافه خواهد کرد

پیش از این تایید شده بود که شخصیت Homelander از سریال The Boys قرار است یکی از شش شخصیت DLC پس از عرضه بازی Mortal Kombat 1 باشد.

به تازگی رسما اعلام شده بود که شخصیت‌های سریال The Boys قرار است به Call of Duty: Modern Warfare 2 و Call of Duty Warzone 2 اضافه شوند، اما به نظر می‌رسد که این تنها همکاری سریال The Boys با یک بازی ویدیویی نخواهد بود. شایعات پیش از این به این احتمال اشاره کرده بوند که Homelander، نسخه روانی و جنایتکار Superman در سریال The Boys، قرار است یکی از شخصیت‌های DLC بازی Mortal Kombat 1 پس از عرضه آن باشد. حال به نظر می‌رسد که این مسئله رسما تایید شده است.

در حالی که WB Games و NetherRealm Studios هنوز این خبر را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند، حساب کاربری رسمی TikTok سریال The Boys که Vought International Studios نام دارد ظاهرا این خبر را تایید کرده است. در یک پست TikTok در رابطه با همکاری مذکور با Call of Duty، حساب Vought International Studios در پاسخ به نظری در مورد شایعات همکاری با Mortal Kombat 1 عبارت “MK Confirmed” را نوشته است.

مدتی پس از معرفی رسمی Mortal Kombat 1 در ماه می، صفحه بازی در آمازون ایتالیا جزئیاتی را در رابطه با شخصیت‌های DLC پس از عرضه بازی لو داد. ظاهرا این شش شخصیت قرار است Homelander، Peacemaker و Omni Man از سریال‌های کامیک بوکی و سه شخصیت قدیمی Mortal Kombat یعنی Ermac ،Takeda و Quan Chi باشند.

اخیرا WB Games تریلر گیم‌پلی جدیدی را از Mortal Kombat 1 منتشر کرد و در آن شاهد تایید حضور Rain و Smoke در گروه مبارزان اصلی بازی بودیم. Cyrax ،Sektor و Frost هم به عنوان مبارزهای Kameo نمایش داده شدند. هم‌چنین شاهد رونمایی از جزئیات داستانی بیشتر از نسخه‌های جدید Rain و Smoke بودیم.

بازی Mortal Kombat 1 در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۸ شهریور ۱۴۰۲) برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵، نینتندو سوییچ و پلتفرم PC عرضه خواهد شد.