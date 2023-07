داستان Alone in the Dark بین ۶ تا ۱۰ ساعت خواهد بود

استودیوی Pieces Interactive گفته که هر کدام از کمپین‌های Alone in the Dark بین ۶ تا ۱۰ ساعت زمان می‌طلبند، اما برای تجربه داستانی کامل باید هر دو را به پایان برسانید.

طرفداران ژانر وحشت بقا در سال‌ها و ماه‌های اخیر گزینه‌های فوق‌العاده زیادی داشته‌اند و چند ماه آینده هم قرار است چند گزینه عالی دیگر را به منوی این طرفداران اضافه کند. در میان تمام بازی‌هایی که قرار است در آینده نزدیک عرضه شوند، یکی که توجه بسیاری را به خود جلب کرده Alone in the Dark است. این بازی قرار است ریبوت یکی از قدیمی‌ترین فرنچایزهای ژانر وحشت بقا باشد که مدت زیادی را در خواب زمستانی بوده است.

بازی Alone in the Dark جدید که امسال عرضه می‌شود قصد روایت دوباره و ارائه نسخه‌ای جدید از داستان بازی اول این سری را دارد. دو بازیگر سرشناس در قالب دیوید هاربر (David Harbour) و جودی کومر (Jodie Comer) هم نقش دو پروتاگونیست اصلی را بازی خواهند کرد. هر کدام از این دو پروتاگونیست دیدگاه منحصر به فرد خود را نسبت به داستان بازی خواهند داشت. اما داستان هر کدام دقیقا چه مقدار طول خواهد کشید؟

توسعه‌دهنده Alone in the Dark یعنی استودیوی Pieces Interactive در مصاحبه‌ای جدید به این پرسش پاسخ داده است. به گفته این استودیو به پایان رساندن داستان هر کدام از این دو پروتاگونیست بین ۶ تا ۱۰ ساعت زمان خواهد برد:

ما برای یک کمپین مدت زمان ۶ الی ۱۰ ساعت را هدف گرفته‌ایم. برای تجربه داستانی کامل، ما انتظار داریم که بازیکنان حداقل دو بار آن را به پایان برسانند.

پیش از این هم Pieces Interactive تایید کرده بود که داستان هر کدام از پروتاگونیست‌ها شامل کات‌سین‌ها، سکانس‌ها و مکان‌های منحصر به فردی خواهد شد که در کمپین دیگری پیدا نمی‌شود. در همین مصاحبه Pieces Interactive هم‌چنین گفت که در دراز مدت به این فرنچایز متعهد است و در صورت استقبال خوب از بازی به ساخت دنباله‌هایی تمایل دارد.

بازی Alone in the Dark در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ (۳ آبان ۱۴۰۲) برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و پلتفرم PC منتشر خواهد شد. Alone in the Dark: Prologue، یک مقدمه رایگان، در حال حاضر روی همه پلتفرم‌ها در دسترس است.