شایعه: ریمیک Need For Speed: Most Wanted در دست ساخت است

شایعات جدید منتشر شده نشان می‌دهد که ظاهراً بازسازی عنوان موفق و خاطره‌انگیز Need For Speed: Most Wanted توسط الکترونیک آرتز (Electronic Arts) در دست توسعه قرار دارد.

در طول ۴ سال گذشته ۲ بازی از فرنچایز Need for Speed به نام‌های Need for Speed Heat در سال ۲۰۱۹ و Need for Speed Unbound در سال ۲۰۲۲ منتشر و نسبتاً موفق ظاهر شدند. اما ممکن است از خود بپرسید که چه چیزی در انتظار طرفداران این فرنچایز قدیمی است. ظاهراً برا اساس یک شایعه، نسخه‌ی بعدی این مجموعه یک ریمیک از عنوان Need For Speed: Most Wanted خواهد بود که نسخه اصلی آن در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.

اخیراً سیمون بیلی (Simone Bailly)، بازیگر Need for Speed: Most Wanted که در این بازی ایفای نقش می‌کرد، پست‌هایی را در حساب‌های توییتر و اینستاگرام خود منتشر کرد که ظاهراً به حواشی ساخت بازسازی Most Wanted دامن زده است.

متن پست منتشر شده از سوی این بازیگر به شرح زیر است:

ریمیک Need for Speed: Most Wanted در دست توسعه است و در سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد. در خصوص دیدار دوباره با جاناتان کراس (Jonathan Cross) و پارتنرش (سیمون بیلی) لایک داده و نظرات خود را بنویسید.

سیمون بیلی مدتی بعد همه پست‌های خود در مورد این ریمیک را از صفحات اجتماعی خود حذف کرد. با این حال، برخی از کاربران انجمن Reset Era قبل از حذف شدن این پست‌ها، از آن‌ها اسکرین شات گرفته‌اند. از سوی دیگر، پروفایل این بازیگر همچنان چند توییت را نشان می‌دهد که به پست حذف شده‌ای که او لایک کرده است، پاسخ می‌دهد.

ساخت بازی‌های سری Need fo Speed به استودیوی کرایتریون گیمز (Criterion Games) محول شده است. این استودیو سابقه‌ی کار روی بازی‌های Need for Speed Unbound و Need for Speed Most Wanted (2012) را در کارنامه‌ی خود دارد. در صورت اثبات درستی این خبر، باید منتظر ماند و دید تا این ریمیک به چه نحو بازسازی و به‌روز خواهد شد.

بازی Need for Speed Most Wanted در سال ۲۰۰۵ برای کنسول‌های پلی استیشن ۲، ایکس باکس ۳۶۰، ایکس باکس، GameCube و پلتفرم PC منتشر شد.