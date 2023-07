بازی Elden Ring الهام بخش The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom نبوده است

هیچ راهی وجود ندارد که The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom از Elden Ring الهام گرفته باشد، زیرا هر کسی که آن را می‌ساخته، بیش از حد مشغول انجام این کار بوده است.

بر کسی پوشیده نیست که هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، کارگردان Elden Ring، در طول این سال‌ها، الهامات زیادی از سری Zelda گرفته. اما نمی‌توان در مورد عکس این موضوع صحبت کرد.

در مصاحبه‌ای جدید از RTL Nieuws، هیدمارو فوجیبایاشی (Hidemaro Fujibayashi)، کارگردان Tears of the Kingdom، و ایجی آئونوما (Eiji Aonuma)، تهیه کننده بازی، در مورد اینکه از کجا ایده می‌گیرند، صحبت کرده‌اند. همانطور که مشخص است، Elden Ring جزء منابع الهامات آن‌ها نیست، زیرا که حتی فرصت بازی کردن آن را هم نداشته‌اند.

فوجیبایاشی می‌گوید:

متاسفم، اما واقعاً فرصت بازی را نداشتیم. ما بیش از حد درگیر توسعه Tears of the Kingdom بودیم، که باعث شد نتوانیم بازی‌های دیگر را تجربه کنیم. با این حال، در مورد آن شنیدیم.

Tears of the Kingdom بازی بسیار عظیمی است، پس جای تعجب ندارد که بیشتر وقت توسعه‌دهنده را گرفته باشد. به علاوه، ساخت Tears of the Kingdom در سال گذشته انجام شده بود و بقیه زمان به پولیش دادن بازی اختصاص یافت، بنابراین زمانی برای الهام گرفتن وجود نداشته است.

با این حال، جالب‌تر اینکه توضیح آئونوما برای الهام نگرفتن از بازی‌های دیگر به دلیل متفاوتی است، او «بیش از حد مغرور» است. تهیه کننده قدیمی سری Zelda می‌گوید:

البته، موقعیت‌هایی وجود دارد که شما چیزی شبیه به یک بازی موجود می‌سازید. اما من هرگز سعی نمی‌کنم ایده‌های دیگران را در بازی خود قرار دهم. من به این موضوع بسیار افتخار می‌کنم و همیشه به دنبال ایده‌های تازه هستم.

نینتندو (Nintendo) به دلیل منحصر به فرد بودنش در صنعت بازی‌های ویدیویی شناخته می‌شود، بنابراین شنیدن این موضوع که ذهنیت آئونوما در مورد توسعه بازی‌ها چگونه است، واقعاً جای تعجب ندارد.

Elden Ring و Tears of the Kingdom تا حدودی قابل مقایسه هستند، اما لااقل در یک مورد این‌گونه نبوده و آن فروش است. Tears of the Kingdom موفق شد در سه روز اول، ۱۰ میلیون نسخه بفروشد که شاهکاری بسیار سریع‌تر از فروش ۱۳.۴ میلیونی Elden Ring در ماه اول به شمار می‌رود.

منبع: VG247