اشاره به The Last of Us Part 2 Remastered توسط آهنگساز سری

آهنگساز سری The Last of Us، در مصاحبه‌ای با یک منبع اسپانیایی، احتمالاً به ریمستر بازی The Last of Us Part 2 اشاره کرده است.

در این مصاحبه، به گوستاوو سانتائولایا (Gustavo Santaolalla)، آهنگساز فرنچایز The Last of Us، گفته شد که آن‌ها خیلی خوشحال می‌شدند اگر به نوعی وی در بازی حضوری معنادار داشت. همانطور که می‌دانید سانتائولایا به همراه سگ خود بیرون یکی از ساختمان‌های جکسون دیده می‌شود، اما فراتر از حضوری ساده، نمی‌توان با او هیچ تعاملی برقرار کرد؛ البته این موضوع ممکن است تغییر کند. سانتائولایا در این مصاحبه متذکر شد که در نسخۀ جدید بازی پلیرها می‌توانند نزد او بروند و درخواست اجرای موسیقی کنند. وی در ادامه متذکر شد که نمی‌تواند بیش از این اطلاعات حول پروژه به اشتراک بگذارد.

با توجه به صحبت‌های سانتائولایا، این احتمال وجود دارد که ریمستر The Last of Us Part 2 در راه باشد. اخیراً شاهد ریمیک بازی اول برای PS5 و PC بودیم، اما آن اثر ۱۰ سال پیش عرضه شده بود؛ بنابراین، بعید است که شاهد یک ریمیک تمام عیار از بازی دوم باشیم، عنوانی که تنها ۳ سال پیش منتشر شد. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که سانتائولایا پیرامون حضورش در نسخۀ آنلاین و سرویس محور بازی صحبت کرده باشد.

