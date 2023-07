بلا رمزی علی‌رغم سن کمی که دارد اما موفق شده تا در فرنچایزهای بزرگی به ایفای نقش پرداخته و آینده درخشانی را برای خود هموار نماید.

ایزابلا می رمزی در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ (۱ مهر ۱۳۸۲) در شهری در شمال کشور انگلستان به نام ناتینگهام چشم به جهان گشود. او از همان سنین کودکی و در حالی که تنها ۴ سال سن داشت، به بازیگری علاقه نشان داد و به شهر دیگری در انگسلتان به نام لافبورو همراه با خوانده خود نقل مکان کرد تا بتواند در کلاس‌های هنر و بازیگری شرکت نماید و در این بین نیز دوران تحصیل خود را از طریق مدرسه آنلاین سپری می‌کرد.

تا سن ۱۱ سالگی مشغول سپری کردن دوران تحصیل و فراگیری هنر بازیگری در سطح آماتور بود تا این که به سازمانی بریتانیایی به نام “کارگاه تلویزیون مرکزی نوجوانان” دعوت شد تا عرصه بازیگری را به صورت جدی دنبال نموده و تست‌های بازیگری مختلفی را پشت سر بگذارد تا بتواند راه خود را برای حضور در پروژه‌های مختلف هموار نموده و برگ جدیدی را در زندگی خود رقم بزند.

علی‌رغم سن پایین بلا رمزی اما او از همان ابتدا قدرت‌های بازیگری خود را به رخ کشید و در نخستین تجربه بازیگری جدی خود، فرصت حضور در مجموعه تلویزیونی بزرگی را پیدا کرد که آرزوی هر بازیگری ایفای حتی نقشی فرعی در آن بود. مجموعه تلویزیونی فانتزی و حماسی به نام Game of Thrones (بازی تاج و تخت) که اقتباسی از مجموعه رمان‌های مشهور جرج آر. آر. مارتین بود که انقلابی را در مدیوم تلویزیون به ارمغان آورده بود.

منبع متن: gamefa