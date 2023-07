وضعیت سریال‌های House of the Dragon و Rings of Power در جریان اعتصاب بازیگران و نویسندگان مشخص شده است.

اعتصاب نویسندگان و فیلم‌نامه‌نویسان هالیوودی که از چند ماه پیش شروع شده بود و پروسه تولید پروژه‌های بسیاری را در سینما و تلویزیون با مشکل مواجه کرده بود، نه تنها ختم یه خیر نشد و دو طرف ماجرا نسبت به خواسته‌های خود کوتاه نیامدند، بلکه موجب شد تا حزب بازیگران آمریکا (SAG-AFTRA) نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و نه تنها از نویسندگان حمایت نمودند، بلکه اعلام کردند که در صورت عدم تحقق خواسته‌هایشان، از حضور در فیلم و سریال‌ها خودداری خواهند کرد.

این مسئله اگر که توسط کمپانی‌های فیلم‌سازی پیگیری نشود، می‌تواند تمامی پروژه‌های هالیوود را تحت تاثیر قرار داده و این صنعت را عملاً به زانو دربیاورد. با این حال طبق تازه‌ترین گزارش خبرگزاری ورایتی، فصل دوم سریال‌های مورد انتظار The Lord of the Rings: The Rings of Power (ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت) و House of the Dragon (خاندان اژدها) از این اعتصاب در امان خواهند بود و احتمالاً مشکلی برای تولید و یا پخش آن‌ها وجود نخواهد داشت.

سریال House of the Dragon به صورت عمده متشکل از بازیگران جوانی می‌باشد که زیر نظر حذب محلی مشغول به کار هستند و از لحاظ فنی با محدودیتی روبرو نبوده و سنخیتی با حذب بازیگران آمریکا نداشته و قانونی برای حمایت بین آن‌ها وجود نخواهد داشت. در سمت مقابل نیز پروسه فیلم‌برداری فصل دوم The Lord of the Rings: The Rings of Power طی هفته‌های گذشته پایان یافته و هیچ تاخیری در این میان برای این سریال وجود نخواهد داشت.

نکته‌ای که طرفداران سریال‌های نام برده شده را می‌تواند خوشحال نماید در این است که فیلم‌نامه آن‌ها از ماه‌ها پیش تکمیل شده و از حیث اعتصاب نویسندگان نیز در امان خواهند بود. مسئله‌ای که سبب شده تا ساخته‌های حماسی، فانتزی و پرهزینه HBO و آمازون پرایم در کمال آرامش و بدون هیچ نگرانی به تولید خود ادامه داده تا هیچ مانعی بر سر آن‌ها وجود نداشته باشد.

فصل دوم سریال‌های House of the Dragon و The Lord of the Rings: The Rings of Power برای پخش در سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده‌اند.

منبع: کولایدر