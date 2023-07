آنا مگیل (Anna Megill)، رهبر بخش روایت بازی Fable، به‌تازگی اعلام کرده است که در ماه آینده میلادی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

استودیوی پلی‌گراند گیمز (Playground Games) مدتی پیش در جریان مراسم Xbox Games Showcase سرانجام تریلر جدیدی را از بازی مورد انتظار Fable به اشتراک گذاشت. پس از انتشار این تریلر، لوکاس کوئلز (Lukas Koelz)، طراح بخش نورپردازی بازی مذکور تایید کرد که تریلر نمایش داده شده به صورت in-game بوده و بر روی ایکس باکس سری ایکس اجرا شده است. با این حال، یکی از افراد مهم و برجسته‌ی بازی اخیراً جدایی خود را از این پروژه اعلام کرده است.

خانم مگیل با انتشار پستی در حساب توییتر خود اعلام نمود که در ماه اوت از شغل خود به عنوان رهبر بخش روایت بازی Fable کناره‌گیری خواهد کرد.

دوستان خبری برای شما دارم. در ماه اوت از سمت خود به عنوان رهبر بخش روایت Fable کناره‌گیری می‌کنم. من چندین سال فوق‌العاده را پشت سر گذاشته‌ام، اما اکنون برای تجربه‌ی چالش‌های جدید زمان مناسبی است.

آنا مگیل در سال ۲۰۲۱ به عنوان نویسنده ارشد به استودیوی پلی گراند گیمز پیوست و در سال ۲۰۲۲ سمت او به عنوان رهبر بخش روایی ارتقا یافت. در کارنامه‌ی وی سابقه‌ی کار روی بازی‌هایی همچون Dishonored: Death of the Outsider، Control و The Division 2 به چشم می‌خورد. در حالی که به نظر نمی‌رسد آنا مگیل استودیوی پلی گراند گیمز را ترک کند، کناره‌گیری او از این نقش در حالی صورت می‌گیرد که وی در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که از کار کردن در اینجا خوشحال است.

زمان مشخص خواهد کرد که آیا کناره‌گیری آنا مگیل از سمت خود روی روند ساخت Fable تاثیرگذار خواهد بود یا خیر. این بازی هم‌اکنون برای ایکس باکس سری ایکس/اس و PC در دست توسعه قرار دارد و تاکنون تاریخ مشخصی برای انتشار آن اعلام نشده است.