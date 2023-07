۱۰ بازی وایکینگی برتر برای طرفداران اساطیر اسکاندیناوی

طی چند سال گذشته، محبوبیت بازی‌های وایکنیگی رو به افزایش بوده است. بدون‌شک انتشار خدای جنگ (God of War) و کیش قاتلان:‌ والهالا (Assassin’s Creed: Valhalla) در این افزایش محبوبیت بی‌تاثیر نبوده است. با احتساب این دو بازی می‌توان فرض را بر این گرفت اگر یک مجموعه‌ی بازی به قدر کافی ادامه پیدا کند، یکی از عناوین آن در دنیایی الهام‌گرفته‌شده از اساطیر اسکاندیناوی اتفاق خواهد افتاد.

با توجه به انتشار نسخه‌ی سالگرد ده‌سالگی اسکایریم (Skyrim) و خبر انتشار پورت خدای جنگ برای کامپیوترهای شخصی، به این نتیجه رسیدیم که زمان مناسبی است تا نگاهی به بهترین بازی‌های وایکینگی که تاکنون ساخته شده‌اند داشته باشیم.

عناوین این فهرست به ترتیب کیفی مرتب شده‌اند، ولی یادتان باشد که این فهرست نظر شخصی است و نظر شخصی را از حدی که باید جدی‌تر نگیرید.

۱۰. میراث اجداد (Ancestors Legacy)

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، سوییچ

اولین بازی فهرست مختص طرفداران بازی‌های استراتژی است. میراث اجداد بازی استراتژی هم‌زمان با زمینه‌ی قرون‌وسطایی است که گیم‌پلی آن تا حدی تاثیر پذیرفته از گروهان قهرمانان (Company of Heroes) است. گیم‌پلی بازی در حدی که از یک بازی استراتژی سنتی انتظار دارید پیچیده نیست، ولی این لزوماً چیز بدی نیست. در واقع، اگر به‌تازگی با سبک استراتژی آشنا شده‌اید، میراث اجداد بازی مناسبی برای آشنا کردن شما با چم‌وخم‌های آن است.

تمرکز اصلی میراث اجداد روی داستان است، داستانی که سوژه‌ی آن جنگ بین چند گروه است. از این گروه‌ها می‌توان به آنگلوساکسون‌ها، آلمان‌ها، اسلاوها و البته وایکینگ‌ها اشاره کرد. اگر دوست داشته باشید از اروپا فاصله بگیرید، دی‌ال‌سی‌ای برای بازی منتشر شده که بهتان اجازه می‌دهد در نقش صلاح‌الدین عیار هم بازی کنید.

ولی حتی بدون دی‌ال‌سی هم بدنه‌ی اصلی این بازی وایکینگی محتوای زیادی دارد. کمپین اصلی بازی ۴۰ ماموریت دارد که در ۴ کمپین پخش شده‌اند. و این فقط بخش تک‌نفره‌ی بازی است. بازی بخش چند نفره هم دارد.

میراث اجداد نسخه‌ی رایگانی به نام «نسخه‌ی رعیت» (Peasant Edition) هم دارد. در این نسخه فقط ۴ تا از ماموریت‌های بخش تک‌نفره و ۱۷ نقشه‌ی بخش چندنفره گنجانده شده‌اند. اگر می‌خواهید ببینید آیا میراث اجداد با سلیقه‌یتان جور است یا نه، نسخه‌ی رعیت جواب سوال‌تان را خواهد داد.

۹. برای شرافت (For Honor)

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴

با این‌که برای شرافت در حدی که یوبی‌سافت انتظار داشت سر و صدا نکرد، ولی در کل بازی خوبی است و اگر به سبک گیم‌پلی «بازیکن علیه بازیکن» (PVP) علاقه دارید، به‌راحتی یکی از بهترین بازی‌های وایکنیگی است. در بازی اصلی سه گروه وجود داشت: وایکینگ‌ها، سامورایی‌ها و شوالیه‌ها. در دی‌ال‌سی آتش هجومی (Marching Fire) یک گروه دیگر به نام وو لین (Wu Lin) نیز به بازی اضافه شد که اشاره به جنگجویان چین باستان دارد.

جنگجویان رومی مثل سنتوریون یا گلادیاتور نیز در بازی حضور دارند،‌ ولی آن‌ها بخشی از گروه شوالیه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند.

اگر از نامتجانس بودن گروه‌بندی بازی از لحاظ تاریخی و زمانی بگذریم، می‌رسیم به وایکینگ‌های داخل بازی. گروه وایکینگ‌ها هفت کلاس برای انتخاب دارد: غارت‌گر (Raider)، ارباب جنگ (Warlord)، برزرکر (Berserker)، والکیری (Valkyrie)، جنگجوی ارتفاعات اسکاتلند (Highlander)، شامان (Shaman) و یورمونگاند (Jormungandr). هر کلاس مهارت‌ها، اسلحه‌ها و سبک بازی متفاوت دارد و با این‌که بازی کمپین تک‌نفره هم دارد، ولی شالوده‌ی آن مبارزه‌ی PVP است.

مسلماً وفاداری به جزئیات تاریخی جزو دغدغه‌های سازندگان نبوده، برای همین است که بین وایکینگ‌ها جنگجویان ارتفاعات اسکاتلندی هم پیدا می‌کنیم. تصویرسازی وایکینگ‌ها در این بازی بسیار خیالی است و تمام کلیشه‌های مربوط به آن‌ها را می‌توانید پیدا کنید: کلاه‌خودهای شاخدار، جنگجویان وحشی‌ای که با سینه‌ی عریان به میدان مبارزه می‌آیند و اسلحه‌های عظیم‌الجثه‌ی دودستی.

برای شرافت همچنان بازیکنان وفاداری دارد، ولی به‌خاطر عدم وجود قابلیت کراس‌پلی (Cross-play) و همچنین چندتا از آپدیت‌های ناجور بازی تعداد بازیکنان آن رو به کاهش است. با این وضعیت، شاید یوبی‌سافت تصمیم بگیرد در آینده سرورهای بازی را تعطیل کند. اگر به تجربه‌ی آن علاقه‌مند هستید، بهتر است عجله کنید.

۸. جوتون (Jotun)

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، Wii U، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، سوییچ، استادیا

جوتون جزو کم‌بهاداده‌شده‌ترین بازی‌های این فهرست است. این بازی در دنیایی که از اساطیر اسکاندیناوی الهام گرفته اتفاق می‌افتد و در آن نقش تورا (Thora) را بازی می‌کنید، جنگجویی که آبروی خود را از دست داده و حال باید با شکست دادن موجودات غول‌مانندی به نام جوتون‌ها آبروی خود را نزد خدایان به دست آورد.

اگر بتوانید همه‌ی آن‌ها را شکست دهید، شاید راهی به والهالا پیدا کنید. البته اگر بتوانید با خود اودین هم روبه‌رو شوید.

جوتون بازی مستقل ساده‌ای است که گیم‌پلی آن تا حد زیادی متشکل از اکتشاف و حل پازل است که تعدادی باس‌فایت نیز وسط این بخش‌ها قرار داده شده است. با این‌که بخش‌های مبارزه در بازی کم‌اند، ولی این بخش‌ها به‌یادماندنی و نسبتاً سخت هستند.

جوتون‌های غول‌پیکر تعدادی قابلیت المنتال (Elemental) دارند و هیچ ابایی در استفاده از آن‌ها ندارند، ولی خوشبختانه تورا نیز به تعدادی قدرت خداگونه‌ مجهز است تا در مقابل جوتون‌ها شانسی داشته باشد.

اگر مبارزه با موجودات المنتال غول‌پیکر مطابق سلیقه‌ی شما نیست، جوتون صرفآً به‌خاطر گرافیک زیبایش ارزش بازی کردن دارد. طراحی هنری دستی بازی بسیار چشم‌نواز است. برای این‌که حال‌وهوای نورس بازی بهتر انتقال یابد، روایت بازی به زبان ایسلندی ضبط شده است

۷. نورث‌گارد (Northgard)

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی

می‌رسیم به یک بازی استراتژی دیگر، ولی تفاوت اصلی این بازی با میراث اجداد این است که عناصر شهرسازی نیز در گیم‌پلی آن دخیل است. ایده‌ی کلی بازی ساده است: از بین چند طایفه‌ی وایکنیگی، کنترل یکی‌شان را به دست بگیرید و سعی کنید سرزمین نورث‌گارد را اکتشاف و استعمار کنید.

متاسفانه به‌خاطر وجود حیوانات وحشی و هیولاهای نامیرا این کار چندان ساده نخواهد بود. غیر از این، باید با بقیه‌ی طایفه‌های ناحیه نیز رقابت کنید.

بدتر از همه، وقتی در تلاشید تا طایفه‌ی خود را زنده نگه دارید، باید با موجودات المنتال مبارزه کنید. در نورث‌گارد چرخه‌ی فصل‌ها برقرار است و هر فصل آب‌وهوای مخصوص به خود را دارد. در تابستان لازم نیست زیاد نگران چیزی باشید، ولی وقتی زمستان آغاز شود، بهتر است آماده باشید، چون در این بازی زمستان‌ها برای محصولات کشتی و حتی جنگجویانتان مرگبار است.

نورث‌گارد در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. در آن زمان تعداد طایفه‌های بازی انگشت‌شمار بود و کمپین تک‌نفره‌ی درست‌حسابی هم نداشت، ولی از آن موقع تاکنون هر دوی این کمبودها رفع شده‌اند. تا به امروز، ۱۱ طایفه در بازی وجود دارد که هر کدام قابلیت‌های مخصوص به خود را دارند.

متاسفانه، برای باز کردن بیشتر طایفه‌ها باید دی‌ال‌سی‌های بازی را بخرید، ولی اگر علاقه‌ای به خرید دی‌ال‌سی ندارید، طایفه‌های بازی اصلی نیز بسیار مفرح هستند.

۶. اساسینز کرید والهالا (Assassin’s Creed Valhalla)

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، استادیا، ایکس‌باس وان، ایکس‌یاکس سری، پلی‌استیشن ۵

آخرین عنوان از سری کیش قاتلان در عصر وایکینگ‌ها اتفاق می‌افتد و سوژه‌ی آن هجوم وایکینگ‌ها به بریتانیا است.

این بار، ما نقش غارتگری به نام ایوور (Eivor) را بازی می‌کنیم و در نقش او با شخصیت‌های تاریخی (و نه‌چندان تاریخی) بسیاری مثل پادشاه آلفرد (King Alfred)، هلفدن رگنارسون (Halfdan Ragnarsson)، ایوار بی‌استخوان (Ivar the Boneless)، هارالد یکم (Harald Fairhair)، رولو (Rollo) و… ملاقات می‌کنیم. اگر سریال وایکینگ‌ها را تماشا کرده باشید، احتمالاً با بیشتر این شخصیت‌ها آشنایی دارید.

والهالا هم مثل ریشه‌ها (Origins) و اودیسه (Odyssey) بیشتر شبیه بازی نقش‌آفرینی دنیاباز است تا بازی اکشن مخفی‌کاری. کشمکش طولانی بین فرقه‌ی برادری اساسین‌ها و محفل تمپلارها در این بازی نیز به قوت خود باقی‌ست، ولی بیشتر نقش اتفاق پس‌زمینه را دارد و تمرکز اصلی داستان روی حمله‌ی وایکینگ‌ها به بریتانیا است.

همچنان می‌توانید انتظار بخشی را داشته باشید که در دنیای مدرن اتفاق می‌افتد، ولی در این مقطع این بخش‌ها فاقد اهمیت هستند.

والهالا بازی بسیار بزرگ و مفصلی است و تمام کردن آن، البته در صورتی که ماموریت‌های فرعی را نیز انجام دهید، چیزی نزدیک به ۶۰ تا ۱۰۰ ساعت زمان می‌برد.

بعد از تمام کردن بازی اصلی می‌توانید سراغ دی‌ال‌سی‌های بازی یعنی خشم درویدها (Wrath of the Druids) و محاصره‌ی پاریس (The Siege of Paris) نیز بروید. به‌تازگی یک دی‌ال‌سی جدید به نام طلوع راگناروک (Dawn of Ragnarock) نیز برای بازی اعلام شده است. همان‌طور که می‌توانید حدس بزنید، این بازی حسابی مشغول‌تان خواهد کرد.

۵. هل‌بلید: پیشکش سنوئا (Hellblade: Senua’s Sacrifice)

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باس وان، Xbox Series X/S، سوییچ

یک بازی‌ وایکینگی به شما اجازه می‌دهد در نقش وایکینگ‌ها بازی کنید، ولی در این بازی وایکینگ‌ها آدم‌بده‌های داستان هستند. هل‌بلید درباره‌ی جنگجویی سلت به نام سنوئا است که باید علاوه بر هجوم وایکینگ‌ها به سرزمینش، با اختلالات روانی‌اش که باعث می‌شود توهماتی از معشوقه‌ی مرده‌اش را ببیند دست‌وپنجه نرم کند.

هل‌بلید بنا بر چند دلیل بازی قابل‌توجهی است. اول از همه‌، با این‌که نینجا تئوری (Ninja Theory) آن را در قالب بازی‌ای مستقل تولید کرده، از لحاظ ظاهری از بسیاری از بازی‌های AAA بهتر است. سازندگان بازی می‌خواستند داستانی بسیار جدی درباره‌ی سلامت روانی تعریف کنند و نمی‌خواستند ناشران در اجرای ایده‌یشان اختلال ایجاد کنند. این ایده‌ای بسیار خوب بود.

با این‌که این بازی وایکینگی در دنیایی خیالی الهام‌گرفته از هل‌هایم (Hellheim) (معادل جهنم در اساطیر نورس) اتفاق می‌افتد، ولی درون‌مایه‌ی اصلی بازی بسیار واقع‌گرایانه است. سازندگان بازی با عصب‌پژوهان و کسانی که روان‌پریشی (Psychosis) را شخصاً تجربه کرده‌اند مشورت کرده‌اند تا اطمینان حاصل کنند اختلال روانی شخصیت اصلی به‌شکلی واقع‌گرایانه و منطقی به تصویر کشیده شود.

نتیجه‌ی نهایی بازی‌ای بسیار تاثیرگذار و احساساتی است که ممکن است باعث شود کابوس ببینید.

نکته‌ی قابل‌توجه دیگر بازی موشن‌کپچر و اجرای فوق‌العاده‌‌ی ملینا یوئرگنز (Melina Juergens) در نقش سنوئا است. هل‌بلید ۲ قرار است سال بعد منتشر شود و ما بی‌صبرانه منتظر تجربه‌ی آن هستیم.

۴. سه‌گانه‌ی بنر ساگا (The Banner Saga Trilogy)

سال انتشار: ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باس وان، سوییچ، اندروید، iOS

اگر به یک بازی وایکینگی با مبارزه‌ی تاکتیکی عمیق، داستان درگیرکننده و طراحی هنری دستی علاقه دارید، بدون‌شک بنر ساگا به عنوان یکی از بهترین بازی‌های وایکینگی اندروید برای شما ساخته شده است.

بنر ساگا سه‌گانه‌ای از بازی‌های نقش‌آفرینی نوبتی است که در دنیایی الهام‌گرفته از اساطیر نورس اتفاق می‌افتد. با این‌که قسمت اول بنر ساگا اولین بازی شرکت سازنده‌اش استویک استودیوز (Stoic Studios) بود، ولی هم از جانب طرفداران و هم از جانب منتقدها مورد تحسین قرار گرفت و دو دنباله برای آن تولید شد که به‌اندازه‌ی بازی اول موفق بودند؛ به‌علاوه‌ی یک بازی رومیزی و تعدادی رمان مرتبط به دنیای بازی.

بنر ساگا بازی‌ای است که در آن هر انتخابی که انجام می‌دهید، به‌نحوی روی پیشروی داستان تاثیر می‌گذارد، حتی انتخاب‌هایی که در طول گفتگوها انجام می‌دهید. می‌توانید انتظار گفتگوهای زیادی را هم در بازی داشته باشید، چون بازی بیش از ۲۵ شخصیت دارد که در طول ماجراجویی‌تان به شما ملحق می‌شوند.

بنیان‌گذاران استویک استودیوز اعضای سابق بایوویر بودند. دلیل شباهت رویکرد این سه‌گانه به داستان‌گویی به عناوینی چون عصر اژدها (Dragon Age) و اثر جرمی (Mass Effect) نیز همین است. مثل سری اثر جرمی، انتخاب‌های منحصربفرد شما به عنوان دوم و سوم مجموعه نیز انتقال پیدا می‌کنند.

۳. ولهایم (Valheim)

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی

صحبت کردن درباره‌ی بازی وایکینگی در سال ۲۰۲۱ بدون اشاره به ولهایم کار سختی است. این بازی بقامحور دنیاباز بدون هیچ مقدمه و هایپی منتشر شد و طولی نکشید که به یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های سال تبدیل شد. فهمیدن دلیلش هم کار راحتی است.

ولهایم سعی ندارد صنعت گیم را دگرگون کند یا با مکانیزم‌های گیم‌پلی نوآورانه‌اش هوش از سرمان ببرد. ولهایم صرفاً یک بازی سندباکس بقامحور صیقل‌یافته است و این کل چیزی بود که جماعت گیمر به آن نیاز داشتند. به قول تاد هاوارد (Todd Howard): «صرفاً کار می‌کنه.» (It Just Works).

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های ولهایم تمرکز آن روی همکاری است. بیشتر بازی‌های بقامحور عنصر «بقا» را زیادی جدی می‌گیرند و برای همین بیشتر عذاب‌آور می‌شوند تا مفرح. در این بازی نیازی نیست که خیلی نگران تنها زنده ماندن در دنیایی بی‌رحم باشید، حداقل تا قبل از این‌که به حدی قدرت و پرستیژ پیدا کنید که سزاوار پیوستن به طایفه یا انجمن صنفی شناخته شوید. بازی از همان ابتدا شما را تشویق می‌کند با بازیکن‌های دیگر همکاری کنید. بیشتر بازیکن‌های ولهایم نیز به تازه‌کاران روی خوش نشان می‌دهند.

هایپ بزرگ ولهایم به هنگام عرضه طی چند ماه اخیر فروکش کرد، ولی هنوز هم افراد زیادی مشغول تجربه‌ی بازی هستند. اگر می‌خواهید برای اولین بار به تجربه‌ی بازی بپردازید، نگران این نباشید که مبادا دیر شده باشد. بازی هنوز در مرحله‌ی ارلی اکسس (Early Access) قرار دارد، بنابراین وقتی به طور رسمی لانچ شود، مطمئناً سیل بزرگی از بازیکنان جدید به آن جذب خواهند شد.

۲. طومارهای کهن ۵: اسکایریم (The Elder Scrolls V: Skyrim)

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۳، ۴ و ۵، ایکس‌باکس ۳۵۰، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، سوییچ

اسکایریم دیگر نیازی به معرفی ندارد. این عنوان یک بازی وایکنیگی محبوب و کلاً یکی از محبوب‌ترین بازی‌های تمام دوران است. این بازی در ابتدا سال ۲۰۱۱ منتشر شد، ولی طی گذر سال‌ها در قالب نسخه‌های مختلف بازنشر شده است، در حدی‌که بسیاری از گیمرها از شنیدن اخبار مربوط به بازی خسته شده‌اند.

با این حال، حقیقتی که عوض نمی‌شود این است که اسکایریم همچنان بازی نقش‌آفرینی قوی‌ای است، خصوصاً اگر روی آن ماد نصب کرده باشید، مادهایی که در حال حاضر تعدادشان به بیش از چند ده هزار عدد رسیده است. حتی بعضی از این مادها به بازی‌های کامل تبدیل شده‌اند؛ مثل اندرال (Enderal) یا شهر فراموش‌شده (The Forgotten City).

اسکایریم شاید یکی از کلیشه‌ای‌ترین زمینه‌ها بین بازی‌های سری طومارهای کهن را داشته باشد، ولی بسته به طرز نگاه شما این ممکن است یک نقطه‌ضعف یا نقطه‌قوت باشد.

از یک طرف، اگر دنبال دنیایی منحصربفرد و شگرف مثل ماروویند (Morrowind) هستید، سرزمین نوردها (Nords) احتمالاً ناامیدتان خواهد کرد. ولی از طرف دیگر، اگر دنبال دنیایی هستید که از معادل فانتزی وایکینگ‌ها، خدایان، اژدهایان و جادو پر شده است، می‌توانید صدها ساعت در اسکایریم غرق شوید.

در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ بتسدا (Bethesda) نسخه‌ی ۱۰ سالگی اسکایریم را منتشر کرد. اگر تا به حال این بازی وایکینگی را تجربه نکرده‌اید، اکنون بهترین فرصت است.

لازم به ذکر است که در طومارهای کهن آنلاین (Elder Scrolls Online)، یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی کلان (MMORPG) موجود، می‌توانید به اسکایریم سر بزنید.

۱. خدای جنگ (God of War)

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، کامپیوترهای شخصی

اگر بگوییم خدای جنگ یکی از بهترین بازی‌های وایکینگی تمام دوران است، در حقش کم‌لطفی کرده‌ایم. این بازی به هنگام انتشار در سال ۲۰۱۸ از همه طرف مورد تحسین قرار گرفت و بسیاری از لحاظ اثرگذاری‌اش روی دنیای گیم آن را هم‌رده با سه‌گانه‌ی اصلی خدای جنگ قرار دادند. این بازی در حدی بزرگ است که روی فروش بیشتر کنسول پلی‌استیشن ۴ تاثیر داشته است.

ریبوت خدای جنگ در سال ۲۰۱۸ نشان‌دهنده‌ی تحولی مهم در فرنچایز خدای جنگ بود، تحولی که جنبه‌های مختلفی داشت. با این‌که تمرکز سه‌گانه‌ی اصلی خدای جنگ و عناوین مربوط به آن اکشن پرهیجان و ست‌پیس‌های حماسی بود، ریبوت ۲۰۱۸ عناصر نقش‌آفرینی و داستان غوطه‌ورکننده (Immersive) را به این فرمول اضافه کرد.

نگران نباشید؛ له و لورده کردن خدایان باستانی همچنان شالوده‌ی بازی است، ولی این بازی نسبت به عناوین پیشین مجموعه پیچیدگی به‌مراتب بیشتری دارد.

اگر کنسول پلی‌استیشن ندارید، می‌توانید در سال ۲۰۲۲ این بازی وایکینگی را روی کامپیوتر بازی کنید. از قرار معلوم دنباله‌ای به نام خدای جنگ راگناروک (God of War Ragnarok) نیز قرار است در سال ۲۰۲۲ عرضه شود، ولی هنوز تاریخ عرضه‌ی دقیق آن اعلام نشده است.

با توجه به این‌که خدای جنگ بالاخره راه خود را به کامپیوترهای شخصی پیدا کرده، به احتمال زیاد دنباله‌ی آن نیز دیر یا زود برای کامپیوتر پورت خواهد شد.

چند بازی وایکینگی دیگر که سزاوار گنجانده شدن در فهرست بودند

چند بازی وایکینگی شایسته‌ی دیگر نیز هستند که نتوانستیم در فهرست اصلی جای دهیم، ولی به‌نظرمان جا دارد بهشان اشاره کرد. این بازی‌ها به شرح زیر هستند:

قبایل میدگارد (Tribes of Midgard)

اکتشافات: وایکینگ (Expeditions: Viking)

فراست‌رون (The Frostrune)

توتال وار ساگا: تاج‌وتخت‌های بریتانیا (Total War Saga: Thrones of Brittania)

سواری و شمشیر ۲ (Mount & Blade 2)

آواز آهن (Song of Iron)

منبع: Boss Level Gamer

نوشته ۱۰ بازی وایکینگی برتر برای طرفداران اساطیر اسکاندیناوی اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala