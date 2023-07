تغییر نام انیمه جدید هایائو میازاکی + اعلام زمان پخش در آمریکا

آخرین ساخته هایائو میازاکی، مرد بزرگ و تاثیرگذار صنعت انیمه تغییر یافته و تاریخ پخش در کشور آمریکا نیز دریافت کرده است.

هایائو میازاکی ۸۲ ساله از ۱۹۷۹ دست به ساخت آثاری هنری و منحصر به فرد در صنعت انیمه زده و با گذشت ۴۴ سال به یکی از افراد تاثیرگذار این مدیوم بدل گشته که مخاطبین بسیاری را در سراسر جهان با آثار شگفت‌انگیز خود به وجد آورده است. آخرین ساخته او نیز How Do You Live (چگونه زندگی می‌کنی) نام دارد که طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، با عنوان جدیدی در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت.

این انیمه که اقتباسی از رمانی به همین نام توسط یوشینو گنزابورو می‌باشد، به عنوان The Boy and the Heron (پسرک و هرون (حواصیل)) تغییر نام داده است. پسرکی به نام کوپرو که دفترچه یادداشتی را توسط عموی خود به عنوان هدیه دریافت کرده و به واسطه آن موضوعات جالبی که اطرافش به وقوع می‌پیوندد را در آن به ثبت می‌رساند که دچار تعاملاتی جالب و تاثیرگذار با باقی اعضای خانواده‌اش می‌شود.

همچنین تایید شده که هایائو میازاکی عناصر و المان‌های جدیدی را به این پروژه اضافه کرده که ارتباطی با رمان How Do You Live نداشته و مسیر داستانی متفاوتی را در پیش خواهد گرفت. اثری که استودیو جیبلی کمپین تبلیغاتی متفاوتی را با انتشار تنها ۱ پوستر برای آن در نظر گرفته است تا مخاطبین را به شیوه‌ای مرموزانه برای تماشای این انیمه جذاب و منحصر به فرد مشتاق نماید.

در نهایت نیز طی خبری خوشحال‌کننده استودیو جیبلی اعلام نموده که طرفداران انگلیسی زبان هایائو میازاکی نیز در اواخر امسال می‌توانند شاهد اکران این انیمه در کشور ایالات متحده آمریکا باشند. خبری که البته تاریخ دقیق آن اعلام نشده و باید تا انتشار اطلاعات بیشتر در این زمینه صبر نمود.

انیمه سینمایی The Boy and the Heron در تاریخ ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) در سینما اکران خواهد شد.

منبع: کولایدر