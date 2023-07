فاش شدن دستمزد ناچیز بازیگران سریال Orange Is the New Black

کمپانی نتفلیکس دستمزد ناچیزی را برای بازیگران سریال Orange Is the New Black در نظر گرفته بوده که با اعلام اعتصاب بازیگران، واکنش ستارگان این مجموعه را در پی داشته است.

با قاطعیت می‌توان گفت که کمپانی بزرگ و پر سر و صدای این روزها بدون حضور مجموعه تلویزیونی Orange Is the New Black (نارنجی مد جدید است) نمی‌توانست به جایگاه فعلی خود دست پیدا کند. اثری کمدی و درام که طی ۷ فصل در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ در دسترس مخاطبین قرار گرفت و با روایت داستان جذاب خود، بینندگان بسیاری را جذب سرویس نوپای نتفلیکس در آن زمان نمود.

این سریال که در جشنواره امی حسابی خوش درخشیده و بازیگران محبوبی را به مخاطبین معرفی کرده است، طبق اطلاعات جدیدی که منتشر شده و بی‌ارتباط با اعتصاب بازیگران نمی‌باشد، منجر به فاش شدن اطلاعاتی شده که نشان می‌دهد کمپانی نتفلیکس دستمزد نه چندان عادلانه‌ای را برای تیم خود در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ در نظر گرفته بوده است.

مجموعه تلویزیونی Orange Is the New Black در بازه زمانی ۶ ساله موفق شد تا رکوردهای متعددی را در سرویس نتفلیکس جابجا نماید که در کمال تعجب، بازیگرانش با دستمزد بسیار ناچیزی نسبت به باقی همکاران خود مواجه شده بودند که این مسئله در قبال بازیگران مهمان از شدت بیشتری برخوردار بوده است.

بنا به گفته ستارگانی همچون کیمیکو گلن، اما مایرز، آلیسیا رینر، تارین منینگ و لی دلاریا، آن‌ها مبلغ بسیار کمتری از نرخ روزانه ۹۰۰ دلار حزب بازیگری آمریکا را دریافت می‌کردند تا جایی که حضور در فصل‌های دوم و سوم Orange Is the New Black نه تنها سودی برایشان نداشته، بلکه حتی هزینه‌بر هم بوده و به اجبار نقش آفرینی در این مجموعه را ادامه دادند. دلیل حضور آن‌ها در این سریال نه میزان دستمزد، بلکه تنها شور و اشتیاق شخصی بوده و برای حضور در مقابل دوربین هیجان‌زده بودند.

کیمیکو گلن همچنین به شیوه پخش سریال‌های نتفلیکس اشاره کرده و فاش نموده که مجموعه‌هایی که استریم می‌شوند، هزینه کمی به عوامل خود پرداخت می‌کنند در حالی که شبکه‌های کابلی به سبب پخش مجدد می‌توانند بازیگران خود را برای سال‌های متوالی حمایت نمایند و این مسئله با گسترش درآمد کمپانی نتفلیکس در سال‌های اخیر وضعیت بدتری به خود گرفته و برخی بازیگران از درآمد بسیار کمتری بهره برده‌اند.

محبوبیتی که سریال Orange Is the New Black طی سال‌های اخیر کسب کرد این ذهنیت را در بین عموم مردم ایجاد نمود که بازیگران این مجموعه از درآمدهای شگفت‌انگیزی بهره می‌برند. با این حال وضعیت کمپانی نتفلیکس بسیار وخیم‌تر از ذهنیت مردم بوده و بازیگرانش با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله زمانی بازیگران مجموعه را تحت فشار قرار می‌دهد که محبوبیت Orange Is the New Black باعث شده بوده تا آن‌ها سفرهای گوناگونی را انجام داده و در رویدادهای مختلفی حضور پیدا کنند که هزینه ایجاد شده با دستمزدی که دریافت می‌کردند، هیچ سنخیتی نداشته و مشکلات مالی بسیاری را برایشان به همراه داشته است.

یکی از مسائلی که در اعتصاب مشترک نویسندگان و بازیگران حسابی توجهات را به خودش جلب کرده است، شیوه مدیریتی کمپانی نتفلیکس در قبال عواملش می‌باشد که با انتقادات بسیار شدید و تندی طی ماه‌های اخیر مواجه شده است.

منبع: کولایدر