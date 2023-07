جردن مچنر (Jordan Mechner)، خالق Prince Of Persia و مشاور خلاق نسخه The Sands of Time، در مورد واکنش به عنوان The Lost Crown و قهرمان آن صحبت می‌کند.

پس از ۱۳ سال سکوت، Prince Of Persia سرانجام باز می‌گردد. The Lost Crown، یک ماجراجویی جانبی جدید از تیم سازنده Rayman Legend است و به نظر می‌رسد که این سری را به گونه‌ای که از سال ۲۰۰۹ شاهد آن نبوده‌ایم، احیا کند.

با وجود ریمیک The Sands of Time که در دست ساخت قرار دارد، مشخصاً شاهزاده پارسی به شکلی بزرگ بازگشته است. در حالی که این مجموعه پس از گذشت مدت زمان طولانی، دوباره نشانه‌هایی از زندگی را بروز می‌دهد، به سراغ جردن مچنر، خالق Prince Of Persia اصلی – که در سال ۱۹۸۹ برای اپل ۲ منتشر شد – می‌رویم.

از همان بازی اول، مچنر به مشارکت در توسعه این فرانچایز ادامه داد. او به یوبیسافت کمک کرد تا این سری را با The Sands of Time احیا کند و پیش‌نویس اولیه فیلمنامه فیلمی معروف از جیک جیلنهال (Jake Gyllenhaal) را نوشت.

مچنر این روزها فعالیت کمتری دارد و به تازگی، رمان گرافیکی خاطرات خود از سری Prince of Persia را با نام REPLAY منتشر کرده؛ او از بازگشت این فرانچایز به ریشه‌های دوبعدی‌اش خوشحال است.

Nintendo Switch ، PC ، Playstation ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی

Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft, Ubisoft Montpellier

منبع متن: gamefa