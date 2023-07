سازندگان می‌گویند که Alone in the Dark تلاش می‌کند بین مبارزات، اکتشافات، معماها و داستان، تعادل برقرار کند و در عین حال تمرکز بیشتری روی پازل‌ها داشته باشد.

چند سالی است که خون تازه‌ای به ژانر وحشت و بقا تزریق شده است و THQ Nordic نیز فرصت به‌وجود آمده را غنیمت شمرده تا یکی از فرنچایزهای قدیمی و محبوب خود را مجدداً به عرصه بازگرداند. طبق وعده‌های داده شده توسط سازندگان، ریبوت جدید Alone in the Dark قرار است تجربه‌ای ناب از وحشت و بقا را برای هواداران به ارمغان بیاورد اما این جملات، دقیقاً به چه معنا هستند و توسعه‌دهندگان چگونه به چنین هدفی دست خواهد یافت؟

آندرس اشمیدکر (Andreas Schmiedecker)، دستیار تهیه‌کننده در THQ Nordic، طی مصاحبه‌ای به وب‌سایت GamingBolt گفته است که Alone in the Dark تلاش می‌کند «بین ستون‌های اصلی ژانر وحشت و بقا تعادل برقرار کند» که این ستون‌ها شامل داستان، پازل‌ها، مبارزات و اکتشافات می‌شوند. در میان این موارد اما گرایش بیشتری روی اکتشافات و پازل‌ها وجود دارد و اینطور که اشمیدکر می‌گوید، اگرچه تمرکز اصلی بازی روی مبارزات نیست اما این بخش «همچنان سخت و نفس‌گیر خواهد بود».

مخصوصاً وقتی صحبت از معماها و گشت و گذار در فضای بازی می‌شود، اشمیدکر توضیح می‌دهد که ماموریت‌ها از بازیکن می‌خواهند که «عمارت Decreto را بگردند، با ساکنانش ملاقات کنند، کلیدها و سرنخ‌ها را بیابند و به مناطقی دست پیدا کنند که قبلاً در دسترس نبودند». در همین حال اما کسانی که چندان تمایلی به این موارد ندارند، از راهنمایی‌های اضافی برخوردار خواهند بود که انجام این بخش‌ها را برای آن‌ها آسان‌تر می‌کند.

اشمیدکر توضیح می‌دهد:

ما احساس می‌کنیم «خانه تسخیرشده» ستونی اصلی است که از Alone in the Dark چیزی خاص و جالب می‌سازد. به همین خاطر اکتشاف در عمارت Decreto، دیدار با ساکنانِ آن، پیدا کردن کلید‌ها و سرنخ‌ها و دسترسی به مکان‌هایی که قبلاً در دسترس نبودند، در شکل‌گیری این تجربه نقشی اساسی بازی خواهند کرد. برای اینکه مسیرتان را در عمارت پیدا کنید، انجام گشت و گذار و حل کردن معماها نیازمند مقداری صبر و نیز تمایل به تفکر غیرخطی دارد. بسیاری از بازی‌بازان از این کارها لذت می‌برند اما با این وجود ما نمی‌خواهیم چنین چیزی، بازیکنانی که از پیشرویِ کمی سریع‌تر لذت می‌برند را محدود کند. اینجا همان جایی است که از راهنمایی‌های اضافی برای حل معماها و گشت و گذار در بازی استفاده می‌کنیم و این راهنمایی‌ها روی مقدار اطلاعاتی که از نقشه به‌دست خواهید آورد، کمک‌هایی که برای معماها دریافت می‌کنید و میزانِ آسانیِ پیدا کردن موارد قابل‌تعامل، تاثیر خواهند گذاشت. آندرس اشمیدکر

صحبت‌های بالا بخشی از مصاحبه‌ای است که رسانه GamingBolt به‌صورت تکه‌تکه روی وب‌سایت خود منتشر می‌کند. در صورت تمایل می‌توانید سایر صحبت‌های اشمیدکر اعم از متعهد بودنِ THQ Nordic به فرنچایز Alone in the Dark و مدت زمان اتمام مراحل داستانی این بازی را از طریق کلیک روی لینک‌های آبی مطالعه کنید.

Alone in the Dark در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ (۳ آبان ۱۴۰۲) برای پلتفرم‌های ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.