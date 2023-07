هالیوود مدت‌ها است از عبارت «بر اساس واقعیت» برای جذب مخاطبان استفاده می‌کند اما برخی از این آثار جزو نادرست‌ترین فیلم‌ها بر اساس واقعیت هستند.

برخی از فیلم‌هایی که بر اساس واقعیت ساخته شده‌اند، آن قدر حقیقت را دست‌کاری کرده‌اند که سبب شده تا به داستانی کاملاً ساختگی و تخیلی تبدیل شوند. برای دهه‌ها، عبارت «بر اساس یک داستان واقعی» به فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی مشروعیت می‌بخشید و باعث می‌شد تا مخاطبان بیشتری جذب این آثار شوند و در کل، راه بازاریابی خوبی به شمار می‌رفت.

به همان اندازه که مردم دوست دارند در فیلم‌ها از واقعیت دور شوند، به تماشای محتواهایی که بر اساس داستان واقعی ساخته شده‌اند نیز علاقه‌مند هستند، داستان‌هایی که عنصر آموزشی در رابطه با زندگی، اخلاق، هدف، طبیعت و موارد دیگر را درون خودشان دارند.

یکی از متداول‌ترین سؤالاتی که بینندگان پس از دیدن فیلمی بر اساس داستان واقعی یا فردی حقیقی از خود می‌پرسند، این است که آیا فیلم بر اساس رویدادهای واقعی بوده است. دانستن حقیقت پشت یک داستان شگفت‌انگیز اغلب اوقات باعث می‌شود تا تماشای یک اثر سینمایی لذت‌بخش‌تر و به یاد ماندنی‌تر باشد.

البته بسیاری از فیلم‌ها در هالیوود به‌خاطر جنبه‌های درام، کمدی یا تقویت جنبه‌های روایی، داستان واقعی خود را به سمت دراماتیک یا تخیلی شدن سوق می‌دهند. در ادامه به معرفی ۱۰ فیلم می‌پردازیم که با وجود اینکه آثاری عالی و مشهور هستند اما برداشتی آزاد و به دور از حقایق از داستان واقعی خود داشته‌اند که باعث شدند حس ساختگی پیدا کنند.

۱۰. فیلم آرگو (Argo) – محصول سال ۲۰۱۲

