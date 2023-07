به دنبال بازسازی‌های اخیر صورت گرفته از آثار مختلف، بازسازی‌ای از فیلم ترسناک و کلاسیک Return of the Living Dead نیز ساخته می‌شود.

در سال‌های اخیر، ساخت آثار جدید از فرنچایزهای ترسناک کلاسیک بیشتر شده که شامل فرنچایزهای جیغ (Scream)، هالووین (Halloween) و مرده شریر (Evil Dead) می‌شود. حالا نیز قرار است ریبوتی تازه از فرنچایز کلاسیک و زامبی محبور بازگشت مردگان زنده (The Return of the Living Dead) ساخته شود.

بنابر گزارش‌های منتشر شده، این فیلم تازه بازسازی دقیق فیلم اصلی محصول سال ۱۹۸۵ میلادی نیست بلکه جهان خلق شده توسط پنج فیلم این فرنچایز را گسترش خواهد داد و همچنان نیز اثری ترسناک، کمدی و علمی تخیلی باقی خواهد ماند که رده سنی R خواهد داشت.

استیو ولش که سابقه کارگردانی فیلم Muck و فیلم Kill Her Goats را در کارنامه هنری خودش دارد، سکان کارگردانی فیلم «بازگشت مردگان زنده» را در دست دارد. در حال حاضر تاریخ اکرانی برای فیلم جدید فرنچایز «بازگشت مردگان زنده» تعیین نشده است.

منبع: کولایدر