پوستر سریال The Walking Dead: Rick & Michonne منتشر شد علی جلیلی ۲۶ تیر ۱۴۰۲ - 20:00

در جریان رویدار کامیک-کان، پوستر اسپین‌آف مورد انتظار شخصیت ریک گرایمز به نام The Walking Dead: Rick and Michonne در معرض نمایش عمومی قرار گرفته است. تنها چهار روز تا آغاز پنل The Walking Dead (مردگان متحرک) در رویداد کامیک-کان بیشتر باقی نمانده است و شاید این رویداد به دلیل عدم حضور بازیگران و هنرمندان در پی اعتصاب گسترده‌ی دست‌اندرکاران بخش سرگرمی در هالیوود، کم رونق‌تر از هر سال باشد؛ اما با این حال، این مسئله چیزی از شوق هواداران برای گمانه‌زنی درباره‌ی این رویداد و کشف اطلاعات جدید از پنل این فرنچایز محبوب نکاسته است. به دنبال همین موضوع، به تازگی تصاویری از پوسترهای نصب شده در سالن محل برگزاری پنل The Walking Dead منتشر شده که شاید جالب توجه‌ترین آن‌ها، پوستر اسپین‌آف مورد انتظار شخصیت ریک گرایمز، یعنی The Walking Dead: Rick & Michonne (مردگان متحرک: ریک و میشون) باشد. شما می‌توانید این پوستر را در زیر مشاهده کنید. شخصیت ریک گرایمز با هنرنمایی بی‌نظیر اندرو لینکلن، شخصیت محوری سریال The Walking Dead تا فصل نهم و پیش از ترک این سریال توسط لینکلن بود. پس از این اتفاق، اعلام شد که داستان ریک گرایمز در قالب سه فیلم سینمایی به پایان خواهد رسید؛ با این حال این پروژه‌ها کنسل شدند و در کامیک-کان سال گذشته اندرو لینکلن و دانای گوریرا از اسپین‌آف The Walking Dead: Rick & Michonne با تمرکز بر شخصیت‌های ریک و میشون پرده برداشتند. سریال The Walking Dead: Rick & Michonne روایتگر عاشقانه‌ی ریک و میشون است؛ در حالی که آن‌ها مدت‌ها است که از یکدیگر دور افتاده‌اند. آیا آن‌ها یکدیگر را دوباره پیدا می‌کنند یا مهم‌تر از همه در صورت وصال مجدد در موقعیتی ناشناخته، آیا آن‌ها می‌توانند شخصیت جدید یکدیگر را پس از تمام مشقت‌های پیش‌آمده بپذیرند؟ هنوز جزئیات بیش‎‌تری از سریال The Walking Dead: Rick & Michonne منتشر نشده است. منبع: comicbook

منبع متن: gamefa