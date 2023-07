احتمال ساخت فیلم Meg 3 و گسترش این فرنچایز

بن ویتلی در صحبت‌های جدید خود به گسترش فرنچایز Meg با ساخت فیلم سوم اشاره کرده است.

فیلم اکشن و علمی تخیلی The Meg (مگ) با هنرنمایی جیسون استاتهام موفقیتی غیرقابل انتظار برای کمپانی برادران وارنر بود که در سال ۲۰۱۸ موفق شد تا فروشی بالغ بر ۵۳۰ میلیون دلار را کسب نماید. موفقیتی که باعث شد تا دنباله آن به نام The Meg 2: The Trench (مگ ۲: گودال) وارد فاز تولید شده و تا هفته‌های آینده بر پرده سینما اکران خواهد شد.

بن ویتلی که کارگردانی دنباله مگ را بر عهده دارد، در جریان مصاحبه با خبرگزاری توتال‌فیلم نسبت به آینده این فرنچایز ابراز امیدواری کرده و اعلام نموده که:

دنیای فرنچایز مگ بسیار غنی و جذاب بوده و می‌توان مسائل بسیاری را در آن مورد کاوش قرار داد. در حالی که تا زمان اکران The Meg 2 نمی‌توان در مورد چیزی صحبت کرد ولی امیدوارم که روزی بتوانیم قسمت سوم این فرنچایز را ببینیم.

در این دنباله باری دیگر شاهد بازگشت جیسون استاتهام در قامت محققی هستیم که باید با چندین و چند کوسه عظیم‌الجثه به نبرد پرداخته تا از کشتاری فجیع جلوگیری نماید. همانگونه که استقبال مخاطبین از فیلم نخست باعث ساخت دنباله آن شده است، اگر که مگ ۲ بتواند با فروش قابل قبولی در گیشه مواجه شود، قطعاً شاهد گسترش بیش از پیش دنیای این فرنچایز خواهیم بود.

فیلم مورد انتظار The Meg 2: The Trench که در کنار جیسون استاتهام از بازیگران دیگری همچون سیه‌نا گیلری، کلیف کرتیس و پیج کندی بهره می‌برد، در تاریخ ۴ اوت (۱۳ مرداد) در سینماهای سراسر جهان اکران خواهد شد.

