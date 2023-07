پوستر تازه فیلم The Meg 2: The Trench

به تازگی پوستری برای فیلم The Meg 2: The Trench منتشر شده که وحشت‌های زیر دریا را به تصویر می‌کشد. فیلم مگ ۲: گودال (The Meg 2: The Trench) محصولی تازه از کمپانی برادران وارنر به شمار می‌رود که دنباله‎‌ای برای فیلم اصلی آن محسوب می‌شود و حالا نیز پوستری برای آن منتشر شده است […]

منبع متن: gamefa