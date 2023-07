بازار فروش فیزیکی بریتانیا، در این هفته شاهد درخشش بازی‌های قدیمی‌ بود و عنوان Final Fantasy 16 نتوانست در ۱۰ بازی اول جدول پرفروش‌ترین‌ها جایگاهی داشته باشد.

اگرچه Final Fantasy 16 یکی از موردانتظارترین بازی‌های سال گمانه‌زنی می‌شد اما از زمان انتشار تاکنون نتوانسته است آن‌طور که انتظار می‌رفت، در زمینه فروش، عالی عمل کند. این عنوان که تقریباً یک ماه از تاریخ عرضه‌اش می‌گذرد، در هفته گذشته از جدول ۱۰ بازی پرفروش خارج شد و به رتبه یازدهم سقوط کرد. جالب است بدانید که عناوین Minecraft و Elden Ring، فروش بهتری را نسبت به ساخته اخیر اسکوئر انیکس (Square Enix) تجربه کرده‌اند.

اما صدر نشین این هفته، FIFA 23 بود و انحصاری‌های پرچم‌دار دو شرکت نینتندو و سونی یعنی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و God of War Ragnarok، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. بازی God of War Ragnarok مدتی است که در جدول حضور دارد و هفته گذشته نیز در جایگاه ششم قرار داشت.

بازی‌های دیگری چون Battlefield 2042, Hogwarts Legacy و Star Wars Jedi: Survivor نیز از دیگر حضار فهرست ده‌تایی‌ها هستند. در ادامه می‌توانید پرفروش‌ترین‌های این هفته بازار بریتانیا را مشاهده کنید:

FIFA 23 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Battlefield 2042 Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare II Star Wars Jedi: Survivor Minecraft Elden Ring

منبع: PushSquare