تصاویر جدید سریال The Continental منتشر شد

در تازه‌ترین تصاویر منتشر شده از سریال کوتاه The Continental شاهد شخصیت‌های گوناگونی از فرنچایز جان ویک هستیم.

در حالی که از پس پایان‌بندی جنجالی John Wick: Chapter 4 (جان ویک: بخش ۴) ساخت فیلم پنجمی از این مجموعه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته اما طرفداران دنیای جان ویک به زودی با اثری کاملاً متفاوت و تازه روبرو خواهند شد که دوران جوانی برخی از شخصیت‌های نمادین این فرنچایز را به تصویر خواهد کشید.

سریال The Continental: From The World of John Wick (کانتیننتال: از جهان جان ویک) که در دهه ۷۰ میلادی جریان دارد، روزهای نخست هتل مشهور این فرنچایز یعنی کانتیننتال به مدیریت وینستون اسکات جوان را به تصویر خواهد کشید که بیش از پیش با سازمان مخوف فرنچایز جان ویک آشنا خواهیم شد.

حال نیز تصاویر جدیدی از این سریال کوتاه منتشر شده که در ادامه می‌تواند مشاهده نمایید.