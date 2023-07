شایعه: Metroid Prime 2 Remastered به زودی منتشر خواهد شد

خبرنگار مشهور یعنی جف گراب (Jeff Grubb) گفته که دارندگان کنسول نینتندو سوییچ خیلی زود می‌توانند منتظر عرضه Metroid Prime 2 Remastered باشند. به علاوه چیزی مربوط به Zelda که Tears of the Kingdom نیست هم برنامه‌ریزی شده است.

به لطف The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، سال ۲۰۲۳ از همین حالا سال فوق‌العاده‌ای برای نینتندو سوییچ به شمار می‌رود. با این وجود طرفداران نینتندو می‌توانند منتظر بازی‌های بسیار بیشتری در جریان امسال باشند. فاصله زیادی تا عرضه Pikmin 4 باقی نمانده و Super Mario Bros. Wonder و Super Mario RPG Remake هم برای ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده‌اند. در واقع به نظر می‌رسد که یکی دو بازی بزرگ دیگر هم برای این پلتفرم در دست توسعه هستند که هنوز معرفی نشده‌اند.

در جریان جدیدترین اپیزود پادکست Nintendogs، جف گراب گفت که ریمستری از بازی Metroid Prime 2: Echoes به زودی منتشر خواهد شد. چند وقتی می‌شود که ریمسترهای سه‌گانه Metroid Prime موضوع شایعات مختلفی بوده‌اند و اوایل امسال شاهد عرضه ریمستر اولین بازی Metroid Prime برای سوییچ بودیم. پس از آن هم گراب اعلام کرد که دو بازی دیگر هم به همین شکل برای سوییچ عرضه خواهند شد.

در حالی که گراب اطلاعات دقیقی را در مورد تاریخ عرضه یا حتی رونمایی از Metroid Prime 2: Echoes Remastered در دست ندارد، او گفته که این ریمستر قرار نیست ارتقایی به اندازه Metroid Prime Remastered باشد و صرفا شاهد کنترل‌ها و جلوه‌های بصری آپدیت شده خواهیم بود.

علاوه بر این گراب گفته که چیزی مربوط به Zelda که Tears of the Kingdom نیست هم در جریان امسال عرضه خواهد شد. این یعنی قرار نیست شاهد عرضه یک بسته الحاقی برای جدیدترین ماجراجویی جهان باز Link باشیم. پس احتمالا پورت‌های The Legend of Zelda: The Wind Waker HD و The Legend of Zelda: Twilight Princess HD پس از مدت‌ها گمانه‌زنی برای سوییچ عرضه خواهند شد. گراب پیش از این در مورد این مسئله اشتباه کرده، اما این دفعه شاهد اشاره به عنوان خاصی از سوی او نبوده‌ایم.

البته وقتی حرف از نینتندو می‌شود بهتر است که هیچوقت شایعات را صد در صد باور نکرد. در هر صورت در هفته‌های آتی منتظر اخبار بیشتر در این مورد باشید.