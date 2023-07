به تازگی تریلری برای فصل دوم سریال The Wheel of Time منتشر شده که نبردی تازه علیه تاریکی را نشان می‌دهد. سریال چرخ زمان (The Wheel of Time) اثری فانتزی و حماسی به شمار می‌رود که بر اساس مجموعه رمان‌هایی به همین نام ساخته شده است و محصولی از سرویس آنلاین آمازون پرایم است. حالا […]

نبرد علیه تاریکی در تریلر فصل دوم سریال The Wheel of Time علی محمدپناه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ - 20:08