بازگشت هرکول پوآرو در تریلر فیلم A Haunting in Venice

به تازگی تریلری برای فیلم A Haunting in Venice منتشر شده که بازگشت هرکول پوآرو با بازی کنت برانا را نشان می‎‌دهد.

فیلم یک جن‌زدگی در ونیز (A Haunting in Venice) اقتباسی از رمان Hallowe’en Party نوشته آگاتا کریستی است که توسط استودیو قرن بیستم ساخته شده و قرار است یکی از شناخته‌شده‌ترین کارآگاه‌های جهان را بار دیگر به روی پرده سینماها بازگرداند.

فیلم «یک جن‌زدگی در ونیز» با حضور دوباره کنت برانا در نقش کارآگاه هرکول پوآرو است که قرار است راز و معمای جدیدی را حل کند. پس از اینکه مدتی پیش اولین تیزر این اثر منتشر شده بود، حالا اولین تریلر رسمی برای فیلم «یک جن‌زدگی در ونیز» منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

اتفاقات فیلم «یک جن‌زدگی در ونیز» در دوره پس از جنگ جهانی دوم در ونیز جریان دارد؛ در این فیلم، هرکول پوآرو زندگی کارآگاهی خودش را کنار گذاشته است و اکنون بازنشسته شده و در تبعیدی خودخواسته به سر می‌برد. با این حال، معماها دست از سر او بر نمی‌دارند.

او در خانه‌ای پوسیده و متروکه حضور پیدا می‌کند که در آنجا، افرادی برای برقراری ارتباط با ارواح دور هم جمع شده‌اند. در این میان نیز یکی از حاضرین به قتل می‌رسد و حالا وظیفه هرکول پوآرو است که این قاتل را پیدا کند و همین نیز او را به درون دنیایی از رازها و وحشت‌ها می‌برد.

فیلم‌نامه فیلم «یک جن‌زدگی در ونیز» را مایکل گرین قلم زده و خود کنت برانا نیز سکان کارگردانی آن را در دست داشته است. این دو نفر دو فیلم قبلی این مجموعه تحت عنوان قتل در قطار سریع السیر شرق (A Murder on the Orient Express) و فیلم مرگ روی نیل (Death on the Nile) را نیز نویسندگی و کارگردانی کرده‌اند.

از جمله بازیگرانی که در فیلم «یک جن‌زدگی در ونیز» نقش‌آفرینی می‌کنند نیز می‌توان به تینا فی، میشل یئو، کلی رایلی، جیمی دورنن، کایل آلن و تعدادی دیگر اشاره کرد. این فیلم در تاریخ ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران خواهد شد.

منبع: کولایدر