The Legend Zelda: Tears of the Kingdom پرفروش‌ترین بازی فیزیکی اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۳ است و جلوتر از عناوینی همچون Hogwarts Legacy و FIFA 23 قرار می‌گیرد.

بر اساس اطلاعاتی که روز سه‌شنبه توسط شرکت تحقیقات بازار GfK Entertainment منتشر شد، انحصاری کنسول نینتندو سوییچ توانست با اختلافی اندک، Hogwarts Legacy و FIFA 23 را پشت سر بگذارد.

این آمار، فروش بازی‌های عرضه شده در اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، سوئد، سوئیس، اسپانیا و بریتانیا را پوشش می‌دهد.

Tears of the Kingdom پرفروش‌ترین بازی در ۹ کشور از ۱۸ کشور است، در حالی که Hogwarts Legacy در ۴ کشور و FIFA 23 در ۵ کشور، صدر جدول را از آن خود کردند.

طبق اعلام نینتندو، The Legend Zelda: Tears of the Kingdom در تاریخ ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت) منتشر شد و در سه روز اول، ۱۰ میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفت.

Nintendo ، Nintendo Switch ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، نوع پلتفرم

Nintendo, Nintendo EPD, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

منبع متن: gamefa