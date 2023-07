شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) و استودیوی فرام سافتور (From Software) در جریان مراسم SDCC 2023، تریلر داستانی سینماتیک بازی Armored Core VI: Fires of Rubicon را به اشتراک گذاشتند. شما در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده می‌کنید: بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ (۲۵ آگوست ۲۰۲۳) برای […]

تریلر داستانی بازی Armored Core VI: Fires of Rubicon منتشر شد محمد حسین کریمی ۲۹ تیر ۱۴۰۲ - 17:50