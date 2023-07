تیزر جدیدی از فیلم The Last Voyage of the Demeter منتشر شد

در جدیدترین تیزر منتشر شده از فیلم The Last Voyage of the Demeter، دراکولا کشتی کاوشگران را به خاک و خون می‌کشد.

در میان ترافیک تابستانی فیلم‌های امسال، یکی از آثاری که نظر طرفداران را از زمان انتشار اولین تریلرش به خود جلب کرده است؛ فیلم The Last Voyage of the Demeter (آخرین سفر دمتر) بوده است.

این فیلم که بر اساس یکی از فصل‌های رمان کلاسیک دراکولا اثر برام استوکر فقید تولید شده است؛ روایتگر داستان خدمه‌ی یک کشتی به نام دمتر است که در حین سفر از ترانسیلوانیا به سمت لندن هدف یک دراکولای بی‌رحم و خشن قرار می‌گیرند و از آنجایی که تا مایل‌ها دورتر هیچ چیزی جز اقیانوس انتظار آن‌ها را نمی‌کشد؛ آن‌ها باید وارد یک نبرد فرسایشی برای بقا شوند.

جدیدترین تیزر منتشر شده از فیلم The Last Voyage of the Demeter، سلاخی‌شدن یکی از خده‌ی کشتی توسط دراکولا را بر روی عرشه حین بررسی مسیر به تصویر کشیده است. شما می‌توانید تیزر جدید منتشر شده از فیلم The Last Voyage of the Demeter را در زیر تماشا یا دانلود کنید.

فیلم The Last Voyage of The Demeter به کارگردانی آندره اوردال و بر اساس فیلمنامه‌ای از آرنلد مسنر و متیو هیرش توسعه یافته است. اوردال پیش‌تر به خاطر کار بر روی فیلم ترسناک Autopsy Of Jane Doe (تشریح جین دو) شناخته می‌شود. از بازیگران این اثر می‌توان به کوری هاوکینز، خاویر بوتت و دیوید دستمالچیان اشاره کرد.

فیلم The Last Voyage of the Demeter در ۱۱ اوت ۲۰۲۳ (۲۰ مرداد ۱۴۰۲) به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود.

