The Walking Dead: Betrayal هشت بازیکن خواهد داشت که برای زنده ماندن با یکدیگر همکاری می‌کنند و در عین حال مراقب هستند که چه کسی به طور بالقوه می‌تواند خائن باشد. فرانچایز The Walking Dead در حال دریافت یک بازی ویدیویی جدید به نام The Walking Dead: Betrayal است. این بازی یک عنوان چندنفره در […]

بازی The Walking Dead: Betrayal محصولی جدید از استودیو سازنده Project Winter خواهد بود علیرضا محمدی ۲۹ تیر ۱۴۰۲ - 20:51