دنباله بازی فوق‌العاده محبوب Remnant: From the Ashes یعنی Remnant 2 چند روز دیگر منتشر می‌شود و نقدها و نمرات بازی از همین حالا در دسترس قرار گرفته‌اند. بازی Remnant: From the Ashes در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و توانست به موفقیت غیر منتظره‌ای برای Gunfire Games و Gearbox تبدیل شود. در دنباله این بازی […]

نقدها و نمرات بازی Remnant 2 منتشر شدند آرش بوالحسنی ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - 08:32