به تازگی در کامیک کان سن‌دیگو تصاویری از لباس آکوامن در فیلم Aquaman and the Lost Kingdom منتشر شده است. حاضرین در رویداد کامیک کان سن دیگو ۲۰۲۳ این فرصت را داشتند تا از نزدیک شاهد لباس آکوامن برای فیلم آکوامن و پادشاهی گمشده (Aquaman and the Lost Kingdom) از دنیای سینمایی دی‌سی باشند، فیلمی […]

تصاویر لباس آکوامن در فیلم Aquaman and the Lost Kingdom علی محمدپناه ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - 16:02