بن افلک حضوری کوتاه در فیلم Aquaman and the Lost Kingdom در نقش بتمن داشته که ظاهرا از نسخه نهایی فیلم حذف شده است. با اینکه فیلمبرداری فیلم آکوامن و پادشاهی گمشده (Aquaman and the Lost Kingdom) به اتمام رسیده و این اثر در مرحله پسا تولید قرار دارد اما گزارش‌ها حاکی از آن هستند […]

حضور بن افلک از فیلم Aquaman and the Lost Kingdom حذف شده است علی محمدپناه ۳۰ تیر ۱۴۰۲ - 17:06

بن افلک حضوری کوتاه در فیلم Aquaman and the Lost Kingdom در نقش بتمن داشته که ظاهرا از نسخه نهایی فیلم حذف شده است. با اینکه فیلمبرداری فیلم آکوامن و پادشاهی گمشده (Aquaman and the Lost Kingdom) به اتمام رسیده و این اثر در مرحله پسا تولید قرار دارد اما گزارش‌ها حاکی از آن هستند که فیلمبرداری‌های مجدد و بازنگری‌های بسیار زیادی روی این اثر صورت گرفته است. تغییرات زیادی روی فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» صورت گرفته و حالا گزارش‌های تازه به این موضوع اشاره دارند که یکی از همین تغییرات احتمالا حذف هر گونه حضور شخصیت بتمن با بازی بن افلک در این اثر بوده است. فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» تاکنون سومین فیلمبرداری دوباره خودش را پشت سر گذاشته و تغییرات عمده‌ای روی آن انجام شده است چراکه این اثر باید بازتاب‌کننده تغییر بزرگی باشد که در دنیای سینمایی دی‌سی رخ داده است. از آنجا که روسای جدید استودیو دی‌سی یعنی پیتر سفران و جیمز گان به دنبال آن هستند تا آینده دنیای سینمایی دی‌سی را یک دنیای به هم پیوسته و منسجم تبدیل کنند، از همین رو تصمیم گرفته شده تا حضورهای کوتاه بازیگران و شخصیت‌های مختلف از جمله بتمن با بازی مایکل کیتون و بن افلک از فیلم «آکوامن ۲» حذف شود و این اثر بیشتر حالت مستقل داشته باشد. فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران خواهد شد. منبع: کولایدر

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Aquaman, Aquaman 2, Aquaman and the Lost Kingdom

منبع متن: gamefa