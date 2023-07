بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، جزئیات و تصاویر جدیدی از داستان و شخصیت‌های خود دریافت کرده. با ما همراه باشید. استودیوی Ryu Ga Gotoku، وبسایت رسمی بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name را با جزئیات و تصاویری جدید به‌روز کرده است. این به‌روزرسانی، برخی […]

بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، جزئیات و تصاویر جدیدی از داستان و شخصیت‌های خود دریافت کرده. با ما همراه باشید. استودیوی Ryu Ga Gotoku، وبسایت رسمی بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name را با جزئیات و تصاویری جدید به‌روز کرده است. این به‌روزرسانی، برخی از شخصیت‌هایی که Kiryu با آن‌ها ملاقات خواهد کرد و موارد دیگر را مشخص می‌کند. بعد از Yakuza 6: The Song of Life، کاراکتر Kiryu به عنوان Joryu برای گروه دایدوجی کار می‌کند و ماموریت‌های مختلفی را بر عهده می‌گیرد. او پس از ورود به یوکوهاما (Yokohama) برای ردیابی یک سایت غیرقانونی قاچاق طلا، با چندین مامور دایدوجی مواجه شده و پس از احساس خطر، آن‌ها را نابود می‌کند. متاسفانه، گروهی عجیب نیز ظاهر شده که Kiryu را می‌شناسند و او باید پس از انجام یک معامله، آن‌ها را تعقیب کند. سایر شخصیت‌ها: Kosei Shishido از خانواده واتاسه و رئیس آینده اتحاد اومی؛ Yuki Tsuruno، کاپیتان خانواده واتاسه و فرمانده دوم آن؛ Akame، فردی مرموز با شبکه‌ای که همه چیز را در مورد ساتن‌بوری می‌داند و Kihei Hanawa که رهبری گروه دایدوجی را بر عهده دارد. البته Homare Nishitani 3، سرکرده قبیله کیجین هم هست. همچنین مسئله گروه دایدوجی نیز وجود دارد. این گروه بر پایه ثروت مینورو دایدوجی که از طریق پیوند با سیاست به دست آمده، ساخته شده است. امیدواریم بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) برای Xbox One، Xbox Series X/S، PS4، PS5 و PC عرضه شود. PC ، Playstation ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، تصاویر بازی ها ، نوع پلتفرم

منبع متن: gamefa