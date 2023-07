انتشار تیزر سریال The Walking Dead با حضور ریک و میشون

پس از مدت‌ها انتظار بالاخره تیزر سریال The Walking Dead با حضور ریک و میشون منتشر شد.

به نظر می‌رسد که دنیای مردگان متحرک توسط شبکه AMC همچنان رو به گسترش باشد. زیرا سریال جدید دیگری نیز برای پخش در دنیای این مجموعه در نظر گرفته شده که حول محور شخصیت‌های ریک و میشن با هنرنمایی اندرو لینکلن و دانای گوریرا جریان دارد که از المان‌های درام نیز بهره برده است. سریالی تحت عنوان The Walking Dead: The Ones Who Live (مردگان متحرک: کسانی که زنده می‌مانند) که طرفداران این مجموعه را با وقایع جدیدی روبرو خواهد کرد.

این سریال حول محور مبارزه ریک و میشون برای بقا در دنیایی نبود شده می‌باشد که هر یک در گوشه‌ای از آن گرفتار شده‌اند. با این حال احساس عشق بین آن‌ها باعث خواهد شد تا برای پیدا کردن یکدیگر از هیچ تلاشی دریغ نکرده و این مسئله باعث می‌شود تا با وقایع جدیدی دست و پنجه نرم کنند.

حال نخستین تیزر از این سریال منتشر شده که در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

سریال The Walking Dead: The Ones Who در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۴ میلادی پخش خود را آغاز خواهد کرد.

منبع: کولایدر