Final Fantasy 16 علیه God of War Ragnarok؛ مبارزات کدام یک بهتر است؟

Final Fantasy 16 و God of War Ragnarok دو بازی فوق‌العاده با سیستم‌های مبارزات قوی و اکشن جذاب هستند، اما کدام یک از این دو برتر است؟

بازی Final Fantasy 16 با کنار زدن سیستم مبارزات نوبتی این فرنچایز و طراحی ساختاری کاملا اکشن-محور ریسک بزرگی را انجام داد. این ریسک خوشبختانه پاسخ داد و با اعتماد به نفس می‌توان گفت که مکانیک‌های اکشن این بازی منجر به یکی از بهترین سیستم‌های مبارزات تاریخ سری Final Fantasy شده‌اند، اما این بازی در مقایسه با سایر آثار اکشن که سیستم مبارزات معرکه‌ای دارند چطور است؟ و در مقایسه با سایر آثار این ژانر که تحسین برانگیز ظاهر شده‌اند چه عملکردی خواهد داشت؟ به صورت دقیق‌تر Final Fantasy 16 در قیاس با God of War Ragnarok چه حرف‌هایی برای گفتن دارد؟

بر کسی پوشیده نیست که Final Fantasy 16 در چندین زمینه، الهاماتی از فرنچایز محبوب Santa Monica دریافت کرده است. حتی توسعه‌دهندگان بازی در Square Enix هم در مصاحبه‌های پیش از عرضه بازی به این موضوع اقرار کرده‌اند. با این وجود، جالب است بدانید که منبع الهام اصلی آن‌ها نه God of War نورس، بلکه سه‌گانه کلاسیک God of War بوده است؛ خصوصا نبردهای عظیم و حماسی آن آثار. در مقایسه با God of War Ragnarok می‌توان گفت که Final Fantasy 16 رویکرد متفاوتی در طراحی مبارزات خود دارد، اما شباهت‌هایی هم بین آن‌ها وجود دارد.

منبع متن: gamefa