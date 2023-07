اجرای GTA V برای اولین بار روی نینتندو سوییچ!

سرانجام و پس از گذشت بیش از ۶ سال از عرضه نینتندو سوییچ، کاربران موفق به اجرای GTA V روی این کنسول شده‌اند و نتیجه، برای کنسولی یک ترافلاپسی، قابل‌قبول است.

ماجرا از جایی شروع شد که یوتیوبری با نام Geekerwan، ویدیویی را در کانال خود منتشر کرد که در آن، با استفاده از نسخه‌ای هک شده از کنسول نینتندو سوییچ و سیستم عامل Linux، موفق به اجرای بازی GTA V شده بود. همچنین با استفاده از این ترفند، بازی‌های God of War و Devil May Cry 5 هم روی نینتندو سوییچ قابل اجرا بوده‌اند.

اجرای GTA V به صورت Native روی نینتندو سوییچ با تنظیمات Normal و رزولوشن ۷۲۰p

با اینکه خروجی نرخ فریم سوییچ حین اجرای این عناوین، به ندرت از ۱۰ فریم بر ثانیه تجاوز می‌کرد، با توجه به محدودیت‌های پردازنده این کنسول، صرفاً قابل اجرا بودن این بازی‌ها روی سوییچ، بسیار تاثیر‌گذار به نظر می‌رسد. همچنین شایان ذکر است که نسخه اجرا شده از GTA V روی نینتندو سوییچ، همان نسخه رایانه شخصی این عنوان بوده که بر پایه پلتفرم‌های نسل هشتم آن توسعه یافته است.

سوییچ حین اجرای Devil May Cry 5، بهتر از GTA V ظاهر می‌شود؛ نرخ فریم خروجی، چیزی مابین ۱۰ الی ۲۰ فریم بر ثانیه است که به نسبت، قابل‌قبول محسوب می‌شود. هرچند خروجی بازی روی سوییچ، همچنان فاصله زیادی با استاندارد های معمول اجرای این بازی‌ها دارد.

اجرای Devil May Cry 5 روی نینتندو سوییچ با تنظیمات Low و رزولوشن ۷۲۰p

حین اجرای God of War، سوییچ باری دیگر به نرخ فریم زیر ۱۰ فریم بر ثانیه بسنده می‌کند؛ اما از نظر تئوری، می‌توان اینطور برداشت کرد که با بهینه‌سازی مناسب، نینتندو سوییچ قادر به اجرای بازی‌های بزرگی همچون GTA V و God of War خواهد بود؛ همانطور که در گذشته، پورت سوییچ بازی‌هایی از جمله Doom Eternal و The Witcher 3، تاییدی بر صحت این مدعا بودند.

اجرای God of War روی نینتندو سوییچ

پیش از این، به نظر می‌رسید که مایکروسافت تأیید کرده که یک مدل کاملاً جدید نینتندو سوییچ، در دست توسعه است. به عنوان بخشی از صحبت ‌های رد و بدل شده بین FTC و مایکروسافت در مورد خرید Activision-Blizzard-King، قاضی پرونده اشاره کرده بود که Call of Duty قرار است روی «یک مدل عرضه نشده از نینتندو سوییچ» منتشر شود که هم‌اکنون، در حال توسعه است. این مسئله نشان می دهد که کنسول بعدی نینتندو، می‌تواند یک نسخه پیشرفته و بهبود یافته از سوییچ باشد.

نظر شما چیست؟ به نظرتان کنسول بعدی نینتندو تا چه حد می‌تواند به سطح کنسول های نسل نهم نزدیک شود؟