در کامیک کان سن‌دیگو ۲۰۲۳ ویدیویی جذاب و مهیج از سریال The Continental از دنیای جان ویک به نمایش در آمده است.

سریال کانتیننتال (The Continental) یکی از نسخه‌های فرعی در حال تولید از فرنچایز جان ویک (John Wick) به شمار می‌رود که قرار است این فرنچایز را به شکل جالب‌توجهی گسترش بدهد و گوشه‌ای متفاوت از این جهان را برای طرفداران و بینندگان به نمایش بگذارد.

سریال «کانتیننتال» که با عنوان رسمی The Continental: From the World of John Wick شناخته می‌شود، دهه‌ها قبل از فیلم اصلی این فرنچایز جریان دارد و داستان جوانی‌های شخصیت برجسته وینستون را روایت خواهد کرد، کسی که بعدا مدیریت هتل کانتیننتال را به دست می‌آورد.

در فیلم‌های «جان ویک»، ایان مک‌شین نقش وینستون را ایفا کرده است اما در سریال «کانتیننتال» این نقش را کالین وودل بازی خواهد کرد. چند ماه دیگر تا پخش این سریال باقی مانده و از همین رو نیز سرویس آنلاین پیکاک تصمیم گرفته تا ویدیویی از آن را در کامیک‌کان سن‌دیگو ۲۰۲۳ برای حاضرین پخش کند.

این ویدیوهای منتشر شده در کامیک‌کان که به صورت آنلاین عرضه نشدند، نشان دادند که سریال «کانتیننتال» نسبت به فیلم‌های این فرنچایز سبک روشن‌تری دارد و کمدی بیشتری در آن به چشم می‌خورد. این ویدیوها همچنین سکانس‌های اکشن و جذاب این سریال را نیز به رخ کشیدند.

اولین قسمت از سریال «کانتیننتال» در تاریخ ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲) از سرویس آنلاین پیکاک عرضه خواهد شد.

منبع: کولایدر