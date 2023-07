ویدیویی جدید از پشت صحنه بازی Star Wars Outlaws منتشر شده است. با ما همراه باشید.

جنگ ستارگان مشخصاً یکی از بزرگ‌ترین فرنچایزهای تاریخ سرگرمی است. این مجموعه از سال ۱۹۷۷ وجود داشته و با فیلم‌ها، کتاب‌ها، بازی‌های ویدیویی، برنامه‌های تلویزیونی، کمیک‌ها و بسیاری از موارد دیگر گسترش یافته.

در تمام این مدت، جنگ ستارگان را از طریق لنزها و شخصیت‌های مختلف دیده‌ایم. این دنیا در دوره‌های گوناگون و لایه‌های مختلفی جریان داشته که طرفداران را به خود جلب می‌کنند؛ چه از طریق فرقه جدای، چه به وسیله دنیای زیرزمینی جنایی و چه با استفاده از جنگ با شورشیان.

با این حال، باور کنید یا نه، هرگز یک عنوان جنگ ستارگان جهان‌باز نداشته‌ایم. احتمالاً یکی از بازی‌های کنسل شده جنگ ستارگان در گذشته می‌توانست چنین اتفاقی را رقم بزند، اما حالا شاهد عرضه بازی‌ای هستیم که این ایده را زنده خواهد کرد.

در کامیک‌کان سن دیگو، یوبیسافت (Ubisoft) تریلر جدیدی از پشت صحنه بازی Star Wars Outlaws منتشر کرده که به جزئیات زیادی در مورد نحوه‌ی ساخت بازی می‌پردازد.

آن‌ها در طول نمایش، جزئیات جدیدی درباره شخصیت‌ها و سیارات مختلفی که در دسترس خواهند بود، ارائه می‌دهند. برای کسانی که می‌خواهند بیشتر در مورد چگونگی ورود Star Wars Outlaws به دنیای جنگ ستارگان بدانند، این ویدیو بسیار عالی است.

برخی از توسعه‌دهندگان حتی در ادامه توضیح می‌دهند که لوکاس‌فیلم (Lucasfilm) به یوبیسافت کمک کرده تا بازی را بین وقایع Empire Strikes Back و Return of the Jedi قرار دهد، تا حدی به این دلیل که به آن‌ها اجازه می‌داد تا برخی از شخصیت‌های کلیدی مانند Jaba the Hut را در اختیار داشته باشند.

در حال حاضر، Star Wars Outlaws تاریخ انتشار مشخصی خارج از سال ۲۰۲۴ ندارد، بنابراین مشخص نیست که بازاریابی برای این عنوان چگونه خواهد بود.

بعد از کامیک‌کان، ممکن است بازی تا پاییز یا حتی فصل تعطیلات که مراسم The Game Awards برگزار می‌شود، کم فروغ گردد. تا آن زمان رویداد بزرگی وجود ندارد، بنابراین ممکن است اوضاع کمی آرام شود.

بازی Star Wars Outlaws در سال آینده میلادی منتشر خواهد شد. نظر شما در مورد این بازی چیست؟ در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع: Comic Book