این روزها بازی جهان‌باز به‌نوعی به سبکی مستقل تبدیل شده است. در این بازی‌ها شهرها و کشورهای واقعی با جزئیات واقع‌گرایانه بازسازی شده‌اند یا دنیاهای خیالی‌ای در بستر آن‌ها ساخته شده که نقاط دیدنی و معروف خاص خود را دارند. در بازی‌های جهان‌باز دنیاها و حتی کهکشان‌های کاملی برای اکتشاف در دسترس هستند.

بهترین ویژگی بازی‌های جهان‌باز درجه‌یک این است که در شکل‌های مختلفی عرضه می‌شوند، ولی مهم‌ترین ویژگی همه‌شان این است که به شما اجازه می‌دهند آزادانه گشت‌وگذار کنید. بنابراین در فهرستی که در ادامه می‌بینید، همه‌جور بازی پیدا می‌شود: از بازی‌های اکشن اول شخص گرفته تا بازی‌های ماشینی.

این شما و این هم بهترین بازی‌های جهان‌باز برای کامپیوتر:

۱۶. گنجینه (Trove)

تهیه‌کننده: Trion Worlds / سازنده: Trion Worlds

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، سوییچ

گنجینه یکی از بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر آنلاین کلان (MMO) الهام‌گرفته از ماینکرفت (Minecraft) است که در آن دنیایی به صورت تصادفی و تدریجی (Procedurally Generated) تولید می‌شود و می‌توانید ساعت‌های متمادی را وقف اکتشاف آن کنید. گنجینه یک بازی واکسل‌محور (Voxel-based) است، بنابراین در آن همه‌چیز را با مکعب‌های ساده می‌سازید و می‌توانید این سازه‌ها را به محیط‌های جهان‌باز جدیدی که در طول گشت‌وگذارتان به آن‌ها سر می‌زنید ببرید. کافی است وارد درگاه (Portal) ماجراجویی شوید، یک قطعه زمین پیدا کنید و مقرتان را روی زمین بیندازید تا پس از مبارزات‌تان مکانی امن برای بازگشت داشته باشید. طبیعتاً گنجینه همه‌ی ویژگی‌های یک بازی آنلاین کلان کلاسیک را نیز دارد، از سیاه‌چاله‌های چالش‌پرانگیز پر از غنیمت‌های باارزش گرفته تا مکان‌های ملاقات با بازیکن‌های دیگر که در آن می‌توانید پز سواری (Mount) جدید و پرزرق‌وبرق‌تان را به آن‌ها بدهید.

گنجینه را می‌توانید رایگان بازی کنید.

۱۵. طومارهای کهن ۵: اسکایریم (The Elder Scrolls V: Skyrim)

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Bethesda Game Studios

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۳ و ۴ و ۵، ایکس‌باکس ۳۶۰ و وان و Series X/S، سوییچ

اسکایریم از آن بازی‌هاست که همیشه به آن برمی‌گردیم و جادوی بازی همیشه به قوت خود باقی است؛ یکی دیگر از بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر. دلیل قابل‌تکرار بودن بازی این است که صدها راه مختلف برای بازی کردن آن وجود دارد. از امتحان کردن کلاس‌های مختلف مثل سارق و جنگجو گرفته تا تمام کردن بازی در نقش شخصی گیاه‌خوار یا نقش‌آفرینی در نقش یکی از شخصیت‌های داخل دنیای (Lore) بازی. دنیای اسکایریم پر از شخصیت‌ها و جانورانی است که بدون حضور شما روتین روزانه‌یشان را دنبال می‌کنند؛ گاهی ممکن است به غولی برخورد کنید که با لگدش گرگی را به هوا پرتاب می‌کند یا چند تالمور (Thalmor) را ببینید که در حال اسکورت کردن نوردی (Nord) دستگیرشده هستند.

این بازی نقش‌آفرینی جهان‌باز و گسترده در ناحیه‌ی اسکایریم واقع شده است. در آن نقش اژدهازاد (Dragonborn) را بازی می‌کنید، قهرمانی پیش‌گویی‌شده که وسط جنگ داخلی پرتنشی می‌افتد. محیط بازی تا حد زیادی از طبیعت کشورهایی چون نروژ و ایسلند الهام گرفته شده و تاریخ، فرهنگ، گیاهان، جانوران و فولکلور بومی این کشورها با دنیاسازی فانتزی و در عین حال واقع‌گرایانه‌ی سری طومار کهن ترکیب شده است. اسکایریم داستان جذابی دارد و دقت به جزئیات در آن بی‌نظیر است. به‌خاطر همین است که این بازی ده‌ساله همچنان یکی از داغ‌ترین بازی‌های جهان‌باز بازار باقی مانده است. جامعه‌ی مادینگ نیز همچنان فعال است و وقتی تمام راه‌های بازی کردن بازی اصلی را کشف کردید، می‌توانید به صدها ماد عالی بازی سر بزنید.

۱۴. آسمان هیچ‌کس (No Man’s Sky)

تهیه‌کننده: Hello Games / سازنده: Hello Games

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ۵، ایکس‌باکس وان و Series X/S

وقتی آسمان هیچ‌کس در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، واکنش‌ها نسبت به آن به‌شدت منفی بود اما در حال حاضر این عنوان هم در فهرست بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر جا دارد. هایپ حول انتشار بازی از کنترل خارج شده بود و وظیفه‌ای غیرممکن روی دوش هلو گیمز (Hello Games)‌، استودیوی کوچک سازنده‌ی بازی افتاده بود: این‌که بازی‌ای تحویل دهد که در سطح انتظارات نجومی مخاطبان ظاهر شود. پس از گذشت دو سال و انتشار یک عالمه آپدیت برای بازی، آن استودیوی کوچک موفق شد آسمان هیچ‌کس را به یکی از بهترین بازی‌های جهان‌باز فضامحور در بازار تبدیل کند.

اصلاً مفهوم جهان‌باز را فراموش کنید. آسمان هیچ‌کس یک بازی کائنات‌باز است! در بیشتر بازی‌های جهان‌باز یک شهر یا حتی کشور برای اکتشاف در اختیارتان قرار داده می‌شود، ولی این بازی کارش را با یک سیاره شروع می‌کند و از آنجا به بعد فقط گسترده‌تر و گسترده‌تر می‌شود. شما می‌توانید دنیای بازی را آزادانه مورد اکتشاف قرار دهید. می‌توانید پایگاه‌های مرزی پیدا کنید، جانوران فضایی را از نزدیک ببینید، دردسر ایجاد کنید، مواد معدنی استخراج کنید، دنبال اشیاء قیمتی بگردید، مقر بسازید و همچنین مادهای بازی را امتحان کنید. سپس بعد از تعمیر سفینه‌یتان و عزیمت به ستاره‌ها، می‌توانید سیارات دیگری را برای اکتشاف و بهره‌برداری پیدا کنید. شما حتی اگر کل عمرتان را هم صرف بازی کردن آسمان هیچ‌کس کنید، شاید کل محتوایی را که بازی برای ارائه دارد نبینید.

از همه مهم‌تر، به‌لطف آپدیت‌هایی مثل آپدیت گیج‌کننده، اعصاب‌خردکن ولی شگفت‌انگیز NEXT، اکنون همه‌چیز هدف‌مند به نظر می‌رسد. اکنون می‌توانید با دوستان بازی کنید، مقرهای بزرگ بسازید یا صرفاً به اکتشاف این جهان زیبا ادامه دهید.

۱۳. ویچر ۳: شکار وحشیانه (The Witcher 3: Wild Hunt)

تهیه‌کننده: CD Projekt / سازنده: CD Projekt RED

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ۵، ایکس‌باکس وان و Series X/S، سوییچ

البته ویچر ۳ بازی جهان‌باز مطلق نیست و به چند ناحیه‌ی جهان‌باز کوچک تقسیم شده، ولی هر ناحیه آنقدر از جزئیات پر شده و آنقدر پرروح است که هرکدام‌شان شبیه به یک دنیای منسجم به نظر می‌رسند. چه در حال ردگیری هیولاها در دشت‌های جنگ‌زده‌ی ولن (Velen) باشید، چه در حال اکتشاف خیابان‌های سنگ‌فرش‌شده‌ی نوویگراد (Novigrad) و چه در حال پرسه زدن در جنگل‌های قدیمی، می‌توانید اصیل بودن و خیال‌انگیز بودن دنیایی را که سی‌دی پراجکت برایتان تدارک دیده، به یک میزان حس کنید.

در صورت اکتشاف این مناطق متنوع، پاداشی که برای شما در نظر گرفته شده ماموریت‌ها، شخصیت‌ها، هیولاها و برخوردهای (Encounter) جدید است. در ویچر ۳ هیچ‌گاه انگیزه‌ای برای جابجایی سریع (Fast Travel) نخواهید داشت، چون دلتان نمی‌آید ماجراجویی‌های جدید و هیجان‌انگیز را از دست بدهید. برای یک بازی جهان‌باز چه تحسینی بالاتر از این؟‌

متاسفانه هنوز خبر رسمی‌ای درباره‌ی ویچر ۴ منتشر نشده، ولی ویچر ۳ یک سری ماد عالی دارد که می‌توان تا انتشار نسخه‌ی چهارم خود را با آن‌ها سرگرم کرد.

۱۲. سینتز رو ۴ (Saints Row 4)

تهیه‌کننده: Deep Silver / سازنده: Deep Silver Volition

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۳ و ۴، ایکس‌باکس ۳۶۰ و وان، سوییچ

سینتز رو ۴ نقطه‌ی مقابل بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر استاندارد است. وولیشن (Volition) برای ساختن سری نبرد سینت‌ها الگویی را که جی‌تی‌ای ۳ بنا نهاده بود گرفت و آن را به مضحک‌ترین شکل ممکن از نو تعریف کرد. سیتنز رو ۲ و ۳ به‌قدر کافی مفرح بودند و ماموریت‌های دیوانه‌واری داشتند (مثل انداختن خود جلوی ماشین‌ها برای گرفتن پول از بیمه)، ولی نبرد سینت‌ها ۴ با اضافه کردن قدرت‌های ابرقهرمانی این مسخرگی را به حد جدیدی رساند. بیخود نیست که این بازی را جزو بهترین بازی‌های ۲۰۱۳ انتخاب کردیم.

با این‌که شهر استیل‌پورت (Steelport) نسبت به بازی قبلی تغییر چندانی نکرده است، پریدن روی ساختمان‌های بلند با یک جهش یا دویدن با سرعتی بیشتر از سرعت گلوله لذت بازی را چند برابر می‌کند. طولی نمی‌کشد که متوجه می‌شوید دیگر نیازی به ماشین‌ها، هلی‌کوپترها یا حتی اسلحه‌های گرم ندارید. چرا بیخود وقت خود را با این چیزها تلف کنید، وقتی می‌توانید با سرعت مافوق‌بشری به سمت دشمن بدوید و با یک مشت او را از نقشه‌ی بازی خارج کنید؟ این قدرت‌ها باعث شده‌اند سینتز رو ۴ نسبت به بازی‌های جهان‌باز مشابه که منبع الهام سری بوده‌اند بسیار متفاوت به نظر برسد و از این نظر یکی از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های جهان‌باز موجود در بازار است.

به تمام این دیوانه‌بازی‌ها پیرنگی درباره‌ی حمله‌ی موجودات فضایی، ماموریت‌های مسخره و متنوع و نقش خود به‌عنوان رییس‌جمهور آمریکا را اضافه کنید تا متوجه شوید چرا این بازی طرفداران دوآتشه‌ی بسیاری پیدا کرده است.

۱۱. فال‌اوت ۴۴ (Fallout 4)

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Bethesda Game Studios

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان

می‌توانید ساعت‌های زیادی را صرف بازی کردن فال‌اوت ۴ کنید. گشت‌وگذار در مناطق پساآخرالزمانی غبارگرفته، جمع‌آوری منابع مخفی و ساختن مقری برای زنده ماندن در این آینده‌ی جدید و پرخطر جزو کارهایی هستند که می‌توانید در این بازی انجام دهید. تلف‌زار بوستون که پر از عناصر آینده‌نگرانه و در عین حال نوستالژیک است (به اصطلاح Retro Futuristic) سرشار از ماجراهای مختلف، شخصیت‌های به‌یادماندنی و مکان‌های پرتعداد است که برای بازدید از همه‌یشان به بیش از صد ساعت زمان نیاز دارید. در این بازی چه در حال مبارزه در خیابان‌های پایین‌شهر بوستون باشید که از موجودات جهش‌یافته پر شده‌اند، چه در حال گشت‌وگذاری شجاعانه در دریای درخشان (Glowing Sea) که پرتوهای رادیواکتیو در آن بیداد می‌کند، چه در حال بازدید از موزه‌ی سیلم ویچ (Salem Witch Museum) باشید، هیچ‌گاه حس نمی‌کنید که دنیای بسیار بزرگ فال‌اوت ۴ خالی است.

۱۰. رستگاری سرخ‌پوست مرده ۲ (Red Dead Redemption 2)

تهیه‌کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، استادیا

در رستگاری سرخ‌پوست مرده ۲ که اگر نگوییم بهترین بازی‌ جهان‌باز کامپیوتر بی‌شک یکی از بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر است، شما نقش آرتور مورگان (Arthur Morgan) را بازی می‌کنید. او خلافکاری تحت‌تعقیب و عضو دارودسته‌ی ون‌درلیند (Van der Linde)، به رهبری داچ (Dutch)، مردی بدنام و دورو است. با این‌که سرنوشت دار و دسته از قبل تعیین شده، ولی امیدوار بودن واکنشی غیرارادی است که شما را در این نامه‌ی عاشقانه به غرب وحشی به سمت جلو هدایت می‌کند. ولی دلیل خاص بودن رستگاری سرخ‌پوست مرده ۲ محیط جهان‌باز بسیار پرجزئیاتی است که راک‌استار برای بازی تدارک دیده است.

مناظر بازی از دریاچه‌های یخ‌زده و کوه‌های پوشیده از برف تا بیابان‌های بی‌آب‌وعلف و مرداب‌های گل‌آلود متغیر هستند. شخصیت‌های غیرقابل‌بازی با توجه به نوار شرافت (Honor Bar) شخصیت شما با او رفتار می‌کنند و بستگی به رفتاری که به خرج داده‌اید، به حضور شما در شهر واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. اگر جایزه‌ای روی سرتان تعیین شده باشد، باید به دفتر پستی واقع در محل سر بزنید و آن را پرداخت کنید تا بتوانید آزادانه در بعضی مناطق گشت‌وگذار کنید، وگرنه ممکن است جایزه‌بگیرها سراغ‌تان بیایند.

در رستگاری سرخ‌پوست مرده ۲ می‌توانید هرطور که دلتان می‌خواهد بازی کنید. با این‌که پیشروی در ماموریت‌های داستانی باعث باز یا بسته شدن دسترسی به بعضی از مناطق می‌شوند، شما عمدتاً آزادی دارید تا در سرزمین‌های مرزی آمریکا هرکجا که می‌خواهید بروید. ملاقات با غریبه‌ها در وسط جاده، رفتن به شهر برای تغییر دادن مدل مو و پیدا کردن حیوانات افسانه‌ای در منطقه‌ی گریزلیز (The Grizzlie) جزو کارهای متنوعی هستند که می‌توانید در بازی انجام دهید. دنیای رستگاری سرخ‌پوست مرده ۲ آنقدر جالب و جذاب است که دوست دارید به تک‌تک سوراخ‌سنبه‌های آن سر بزنید.

۹. جی‌تی‌ای ۵ (Grand Theft Auto 5)

تهیه‌کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Games

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۳، ۴ و ۵، ایکس‌باکس ۳۶۰، وان و Series X/S

با این‌که جی‌تی‌ای ۳ اساساً پدر بازی‌های جهان‌باز سه‌بعدی محسوب می‌شود، جی‌تی‌ای ۵ ایده‌آلی است که راک‌استار مدت‌ها سعی داشت با خلق این تجربه‌ی خلاقانه به آن برسد و یکی از بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر را بسازد. سان‌آندریاس، که شهر لوس‌سانتوس (Los Santos)، الهام‌گرفته از لس‌آنجلس نیز بخشی از آن است، زمین بازی شماست و یکی از بزرگ‌ترین و پرجزئیات‌ترین محیط‌های جهان‌بازی است که تاکنون در بازی‌های ویدئویی دیده شده است. سان‌آندریاس پر است از ایستر اگ، مغازه، مکان‌های ورزشی و تعداد بسیار زیادی ماموریت جانبی که هرکجا بروید، سرتان را گرم نگه می‌دارند.

در جی‌تی‌ای ۵ سه شخصیت خلاف‌کار وجود دارند که می‌توانید در بخش داستانی هرکدام‌شان را انتخاب کنید. هر سه درگیری‌ها و انگیزه‌های خودخوانه‌های خاص خود را دارند و به‌لطف این شخصیت‌ها، اکتشاف لوس‌سانتوس به تجربه‌ای بسیار هیجان‌انگیز تبدیل شده است. ماموریت‌ها طراحی خوبی دارند، متنوع هستند و کیفیت نویسندگی‌شان بالاست. اما این حق انتخاب را دارید که کلاً این ماموریت‌ها را فراموش کنید و یکی از فعالیت جانبی پرشمار بازی را امتحان کنید، مثل گولف، تنیس یا قتل‌عام تحت‌تاثیر مواد مخدر! یا صرفاً می‌توانید سوار ماشین شوید و در حالی‌که ساندترک عالی بازی با صدای بلند پخش می‌شود، به اکتشاف این دنیای پرجزئیات بپردازید. هروقت خسته شدید، می‌توانید کوهستان چیلیاد (Mount Chiliad) را بمباران کنید و ببینید پیش از منفجر شدن وسیله‌ی نقلیه‌یتان تا کجا می‌توانید پیش بروید.

اگر بخش تک‌نفره‌ی بازی کافی نباشد، جی‌تی‌ای آنلاین (GTA Online) نیز وجود دارد که تمام ویژگی‌های عالی بازی سندباکس در آن گنجانده شده و حال می‌توانید این ویژگی‌ها را در کنار ده‌ها بازیکن دیگر امتحان کنید؛ از فعالیت‌های جی‌تی‌ای آنلاین می‌توان به مسابقات، سرقت‌ها، بتل رویال، دار و دسته‌های موتورسواری و غیره اشاره کرد. برای جی‌تی‌ای ۵ حتی یک سری ماد منتشر شده که به شما اجازه می‌دهد بازی را در نقش سوپرمن یا مگنیتو بازی کنید، اسلحه‌هایی بسازید که از خود گاو شلیک می‌کنند یا به‌طور تصادفی از آسمان وال (نهنگ) ظاهر کنید.

اخیراً با انتشار آپدیت کازینوی جی‌تی‌ای یک کازینوی آنلاین بزرگ به لس‌سانتوس اضافه شد که پر از مینی‌گیم، ماموریت‌ّهای کازینویی جدید، تعدادی کارت بازی مخفی برای پیدا کردن و یک ماموریت سرقت کازینویی است. با این‌که حدوداً ۸ سال از انتشار جی‌تی‌ای آنلاین گذشته است، این بازی همچنان یکی از بهترین عناوین چندنفره‌ی جهان‌باز است.

۸. بتمن: شوالیه‌ی آرکام (Batman: Arkham Knight)

تهیه‌کننده: Warner Bros Games / سازنده: Rocksteady Studios

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان

«همیشه خودتان باشید، مگر این‌که بتوانید بتمن باشید.» این جمله باید شعار همه‌ی بازی‌های جهان‌باز باشد. در سومین و آخرین عنوانی که راک‌استدی (Rocksteady) در آن به دنیای شوالیه‌ی تاریک پرداخت، شهر گاتهام تقریباً به‌طور کامل بازسازی شده است. با این‌که این شهر در مقایسه با بیشتر محیط‌های جهان‌باز کوچک‌تر است، ولی محیط‌های معدودی هستند که به‌اندازه‌ی شهر گاتهام در این بازی پرجزئیات و سرشار از فن‌سرویس باشند.

هر متر مکعب از گاتهام شامل یک عنصر جالب و قابل‌توجه است؛ خواه این عنصر قتلی وحشتناک، برخوردی جالب، معمایی جذاب، دار و دسته‌ی خلافکاران برای کتک زدن یا بیلبوردی تبلیغاتی باشد که پس از آغشته شدن به عصاره‌ی مترسک (Scarecrow) واقعاً لازم است یک نگاه دیگر به آن بیندازید. جابجایی در شهر بسیار مفرح است، چه این کار را با قلاب بتمن بین ساختمان‌ها انجام دهید، چه با ویراژ دادن با بت‌موبیل بین خیابان‌ها.

البته شاید داستان بازی به‌اندازه‌ی بقیه‌ی بازی‌های سری آرکام خوب نباشد، ولی وقتی صحبت از گیم‌پلی، گرافیک چشم‌نواز و محیط جهان‌بازی در میان باشد که دوست داشته باشید ساعت‌ها در آن وقت بگذرانید،‌ شوالیه‌ی آرکام یک بازی درجه‌یک است. در ضمن اگر از طرفداران پر و پا قرص کمیک‌های دی‌سی (DC) باشید، بازی هیچ‌گاه خسته‌کننده نمی‌شود، چون گاتهام پر از ایستر اگ و نکات مخفی برای طرفداران است.

۸. کیش قاتلان اودیسه (Assassin’s Creed Odyssey)

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، سوییچ، استادیا

اودیسه عنوانی بود که در آن تکامل سری کیش قاتلان از بازی مخفی‌کاری به نقش‌آفرینی جهان‌باز تکمیل شد و باید در فهرست بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر جایی را به خود اختصاص دهد. مثل همه‌ی نقش‌آفرینی‌های جهان‌باز درجه‌یک دیگر، اودیسه نیز سرشار از لحظات شخصیت‌محور، انتخاب‌های مهم و مکانیزم‌های سوارکاری بدقلق (!) است. غیر از این اودیسه بزرگ‌ترین نقشه را بین بازی‌های کیش قاتلان دارد و کل یونان باستان را شامل می‌شود، از کیفالونیا گرفته تا جزیره‌ی کرت.

با وجود این نقشه‌ی بزرگ، یوبی‌سافت موفق شده جزئیات زیاد و باورنکردنی‌ای را در این محیط جهان‌باز چشم‌نواز بگنجاند. شهرهای بزرگ و کوچک، معبدها، غارهای مخفی، پایگاه‌های مرزی و مقبره‌های زیادی برای اکتشاف وجود دارند. یوبی‌سافت حتی از بازی جهان‌باز نینتندو یعنی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) نیز تاثیر پذیرفته و حالت اکتشاف (Exploration Mode) را به بازی معرفی کرده که در آن نشانگرهای نقشه وجود ندارند و به‌لطف این حالت می‌توانید با خیال راحت خود را در مناظر یونان غرق کنید.

وقتی راه رفتن روی زمین سفت برایتان خسته‌کننده شود، می‌توانید با قایق در دنیای بازی رفت‌وآمد کنید. دریانوردی و مبارزات دریایی در اودیسه به‌اندازه‌ی کیش قاتلان ۴: پرچم سیاه (Assassin’s Creed IV: Black Flag) لذت‌بخش هستند و به همین خاطر عمل ساده‌ی اکتشاف نقشه‌ی دنیای بازی همیشه لذت‌بخش باقی می‌ماند.

۶. روزهای از دست رفته (Days Gone)

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Bend Studio

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴

روزهای از دست رفته که در ابتدا یکی از عناوین انحصاری پلی‌استیشن بود، در سال ۲۰۲۱ برای کامپیوترهای شخصی نیز منتشر شد. در نسخه‌ی کامپیوتر بسیاری از باگ‌ها و ایرادات بازی رفع شده و بازی بهبود پیدا کرده و برای همین بهترین راه برای بازی کردن آن است. ما در نقد خود بازی را – که موتورسواری در امتداد شمال غربی پسیفیک یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های گیم‌پلی آن است – این‌گونه توصیف کردیم: «یک بازی جهان‌باز معمولی که به‌لطف نبردهای هوردمانند منحصربفردش، مقیاس بلندپروازانه‌اش و شخصیت‌های گرم و دلنشین‌اش به جایگاهی بلندمرتبه دست پیدا کرده است.» تنها عاملی که بازی را خراب کرده، ماموریت‌های مخفیانه‌ی اجباری‌اش هستند که اگر مراقب نباشید، ممکن است به شکست آنی منتهی شوند.

ماموریت‌های متنوع به جذابیت محیط جهان‌باز و بزرگ بازی می‌افزایند. این ماموریت از پاکسازی دژهای دفاعی و مسیریابی در تشکیلات پژوهشی تا نجات دادن افراد بی‌گناهی که فرقه‌ی ریپرها (Ripper Cult) گروگان گرفته‌اند متغیر هستند. حالا که بازی برای کامپیوتر نیز منتشر شده، مادهایی برای آن ساخته شده که کاربردهای متفاوتی دارند. مثلاً یک ماد سرعت زامبی‌ها را به تلو تلو خوردن زامبی‌های کلاسیک تبدیل کرده و مادی دیگر ظاهر بازی را شبیه به بازسازی طلوع مردگان (Dawn of the Dead)، به کارگردانی زک اسنایدر (Zack Snyder) تبدیل کرده است.

چه برای اولین بار روزهای از دست رفته را شروع کرده باشید، چه برای امتحان کردن مادهایش دوباره به آن سر زده باشید، این بازی لیاقت قرار گرفتن در این فهرست را دارد، حتی اگر هدف این باشد که صرفاً بازیکنان کامپیوتر را ترغیب به تجربه‌ی آن کرد.

۵. واچ‌داگز ۲ (Watch Dogs 2)

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، استادیا

در دنیایی که جی‌تی‌ای ۵ در آن وجود دارد، شاید منتشر کردن یک بازی جهان‌باز مدرن واقع در شهر که بتواند خودی نشان دهد و میان بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر قرار بگیرد، کار سختی باشد. ولی یوبی‌سافت موفق شد با اضافه کردن مکانیزم هک کردن، نفوذ به دنیای بازیکن‌های دیگر به سبک دارک سولز (Dark Souls) و درون‌مایه‌های اجتماعی و سیاسی تند و تیزتر، به این فرمول قدیمی و جواب‌پس‌داده رنگ و بویی تازه ببخشد. واچ‌داگز ۲ موفق شده در تصویرسازی فشرده و تا حدی کاریکاتورمانند، ولی باورپذیر از سان‌فرانسیسکو به این هدف دست پیدا کند و از این نظر عالی است.

دردسرهای مارکوس، شخصیت اصلی بازی، و گروه هکر ددسک (DedSec) در مقایسه با بازی اول سری پیش‌زمینه‌ی رضایت‌بخش‌تر و دوستانه‌تری را برای کشف دنیای بازی فراهم می‌کند. در دنباله‌ی بازی بالاخره اجازه داده شده تا مکانیزم هک کردن بازی (که راستش بسیار خنده‌دار است) به شکلی مفرح به کار گرفته شود. در این بازی هر چیزی را می‌توان هک کرد؛ از اسمارت‌فون‌ها و چراغ‌های راهنمایی‌رانندگی گرفته تا وسایل نقلیه و دوربین‌های امنیتی. با توجه به این‌که تعدادی پهباد نیز در طول مسیر همراه‌تان هستند، گیم‌پلی لحظه به لحظه بسیار اکشن‌محور، متنوع و به‌طور غافلگیرکننده‌ای خنده‌دار است. هیچ‌چیز بهتر از این نیست که یکی از ماشین‌های پارک‌شده‌ی نزدیک را هک کرد و با استفاده از آن با نگهبان‌های امنیتی ناحیه بولینگ بازی کرد.

در خط داستانی اصلی بازی چند ماموریت وجود دارند که یک سر و گردن از بقیه بالاترند، ولی به‌لطف ساندترک عالی بازی، بازسازی پرجزئیات ناحیه‌ی خلیج سان‌فرانسیسکو (San Francisco Bay Area) و قابلیت هک کردن ترافیک برای خلوت کردن جاده، اکتشاف سان‌فرانسیسکو لذت‌بخش‌ترین کار در بازی است.

۴. متال گیر سالید ۵: فانتوم پین (Metal Gear Solid V: Phantom Pain)

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: Kojima Productions

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۳ و ۴، ایکس‌باکس ۳۶۰ و وان

متال گیر سالید ۵ به‌خاطر دو دلیل به فهرست بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر راه پیدا کرده است: دلیل اول این است که پس از متال گیر سالید ۲ اولین بازی سری متال گیر سالید است که برای کامپیوتر منتشر شد. دلیل دوم این است که تنها بازی سری متال گیر سالید است که محیط جهان‌باز دارد (سوروایو (Survive) را حساب نکرده‌ایم). پیش از انتشار بازی خیلی‌ها نسبت به تغییر سبک بازی بدبین بودند، ولی وقتی بازی منتشر شد، یکی از لذت‌بخش‌ترین، غوطه‌ورکننده‌ترین و سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های جهان‌باز تمام دوران از آب درآمد.

متال گیر سالید ۵ یک بازی جنگی است که محتوای بسیار زیادی دارد. مثلاً بازی چند صد ماموریت دارد. مکانیزم‌های مخفی‌کاری بازی عالی هستند و تعداد بسیار زیادی مهره‌ی در حال حرکت مثل چرخ‌دنده‌های ساعت کوکی به شکلی متناسب کنار هم قرار می‌گیرند. تابش نور، حالت سنگرگیری و سر و صدا همه عواملی هستند که باید حواس‌تان بهشان جمع باشد. اگر شک نگهبان‌ها را بربیانگیزید، آن‌ها می‌توانند با بی‌سیم به هم خبر بدهند و حتی اگر نیاز به نیروهای کمکی پیدا کنند، ممکن است از مقرهای دیگر نیز درخواست کمک کنند.

ساختار جهان‌باز بازی با افزایش مقیاس بازی عمق زیادی به مکانیزم‌های مخفی‌کاری بخشیده است. شما می‌توانید از کیلومترها دورتر پایگاه‌های مرزی را رصد کنید و برای حمله نقشه بریزید. بازی هم به شما آزادی عمل کامل می‌دهد تا نقشه‌هایتان را اجرا کنید؛ مهم نیست این نقشه تا چه حد دیوانه‌وار باشد.

۳. کیش قاتلان والهالا (Assassin’s Creed Valhalla)

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ۵، ایکس‌باکس وان و Series X/S، استادیا

اودیسه تنها بازی جهان‌باز کامپیوتر از سری کیش قاتلان نیست که در این فهرست آن را جای داده‌ایم. والهالا سیستم مبارزه‌ی به‌مراتب بهتری نسبت به اودیسه دارد که به‌لطف آن می‌توانید مثل یک جنگجوی وایکینگ برزرک دو تبر را در آن واحد حمل کنید. از بین ترکیب‌های بسیار زیاد بازی این فقط یکی از آن‌هاست. از این نظر، بسیار به‌جاست که شخصیت اصلی بازی یک وایکینگ سرسخت به نام ایوور (Eivor) است که در نبرد با ساکسون‌هایی که در زمان بازی به انگلستان حکم‌فرمایی می‌کنند، دنبال کسب افتخار است.

سیستم مبارزه‌ی بهبودیافته تنها دلیل راه یافتن بازی به این فهرست نیست. عناصر جدیدی مثل کل‌کل رپ (بله، ممکن است ریشه‌ی Rap Battle به وایکینگ‌ها برگردد)، رقابت با بقیه سر نوشیدن و بازی تاس‌محور و بسیار اعتیادآور اورلاگ (Orlog) دلایل دیگر هستند. در این بازی می‌توانید در عملیات حمله و غارت از دهکده‌ها برای ثروت‌اندوزی برای سکونت‌گاه‌های وایکینگی خودتان شرکت کنید. اگر اکتشاف حیات‌وحش انگلستان و نروژ در عصر تاریک اروپا برایتان جالب به نظر می‌رسد، از بازی کردن والهالا بسیار لذت خواهید برد.

۲. فارکرای ۵ (Far Cry 5)

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، استادیا

فارکرای ۵ در ایالات متحده اتفاق می‌افتد، ولی زمینه‌ی آن، مثل فارکرای‌های دیگر، شبیه به مکانی فرسنگ‌ها دور از تمدن به نظر می‌رسد. هوپ کانتی (Hope County)، واقع در ایالت مونتانا، محیط جهان‌باز چشم‌نوازی است که بازیکن‌ها در این بازی اکتشاف می‌کنند، ولی باید تجربه‌ی اکتشاف این مکان زیبا در راه رسیدن به یکی از چند پایان بازی را با اعضای فرقه‌ای پلید و آدمکش و حیوانات وحشی مثل خرس‌ّها، شیرهای کوهی و گرگ‌های درنده به اشتراک بگذارید.

در بیشتر بازی‌های جهان‌باز برای انجام هر کاری باید از نقطه‌ی A به B سفر کنید، ولی فارکرای ۵ به‌لطف مکانیزم برخوردهای تصادفی (Random Encounters) رفتن از نقطه‌ی A به B را به تجربه‌ای هیجان‌انگیز تبدیل می‌کند. انتظار این را داشته باشید که جیپ‌های دشمن، خرس‌ها، سربازهای VIP، موانع بین‌جاده‌ای، گروگان‌گیری‌، تعقیب‌های ماشینی یا بمباران‌های هوایی حواس‌تان را در طول مسیر پرت کنند؛ اغلب به صورت همزمان! فارکرای ۵ تمام تلاشش را می‌کند تا همیشه حواس بازیکن را پرت کند و او را در این شهر کوچک در مونتانا غوطه‌ور کند. از همه مهم‌تر، بازی بخش کوآپ دارد؛ با این‌که در زمینه‌ی انجام ماموریت‌ّها عملکرد بازی به‌اندازه‌ی یک بازی کوآپ خالص عالی نیست، ولی اگر قصدتان صرفاً پرسه زدن در محیطی جهان‌باز باشد، فارکرای ۵ بازی ایده‌آل برای شماست. بنابراین به یکی از دوستان‌تان ملحق شوید، مکانی برای رفتن انتخاب کنید و بعد منتظر بمانید تا آتش‌بازی شروع شود. مطمئن باشید که فارکرای ۵ زیاد شما را منتظر نگه نمی‌دارد.

۱. فورتزا هورایزن ۴ (Forza Horizon 4)

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Playground Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی، ایکس‌باکس وان و ایکس باکس سری ایکس / اس

همچنان که بازی‌های مسابقه‌ای جهان‌باز دارند رواج بیشتری پیدا می‌کنند، فقط یک بازی مسابقه‌ای بسیار خاص می‌تواند یک سر و گردن بالاتر از بازی‌های مشابه به نظر برسد تا به عنوان یکی از بهترین بازی‌های جهان‌باز کامپیوتر شناخته شود.

فورتزا هورایزن ۴ معادل فشرده‌ی بریتانیا را برای اکتشاف در اختیار بازیکن قرار می‌دهد، ولی محیط جهان‌باز بازی همچنان بسیار وسیع و پر از جزئیات است و شامل نواحی مرتفع اسکاتلند، بخش‌هایی از آکسفوردشایر و کامبریا و چشایر می‌شود. تپه‌ها، جنگل‌ها، دهکده‌های آرام و شهرهای کوچک همه به نقشه‌ی بازی روح می‌بخشند. رانندگی در محیط بازی صرفاً به هدف اکتشاف و گشت‌وگذار در آن بسیار لذت‌بخش است، حتی پیش از این‌که متوجه گرافیک زیبای بازی و تغییرات آب‌وهوایی فصلی شوید.

البته تنها نقطه‌قوت فورتزا هورایزن ۴ گرافیک آن نیست. هرکدام از اتومبیل‌های بازی حال‌وهوایی متفاوت دارند و همچنان که در حال دور زدن با آن‌ها در پیچ‌های سنجاقی هستید یا در جاده‌ای مستقیم در حال سرعت گرفتن هستید، متوجه این تفاوت خواهید شد. غیر از این، در فورتزا هورایزن ۴ همیشه کاری برای انجام دادن وجود دارد. در واقع حجم این کارها و فعالیت‌ها به‌طور شگفت‌انگیزی زیاد است. از بین آن‌ها می‌توان به مسابقات، چالش‌ها، شخصی‌سازی خودرو و حتی فعالیت‌های فصلی اشاره کرد.

بسیار خب، این شما و این هم فهرست بهترین بازی‌های جهان‌باز برای کامپیوتر. این ژانر از روزهای اولیه‌ی به وجود آمدنش و سیاه‌چاله‌های تصادفی بازی‌های قدیمی مثل طومارهای کهن ۲: دگرفال (The Elder Scrolls 2: Daggerfall) تاکنون راه زیادی را پیموده است. از آن موقع تاکنون شاهد انقلابی در سبک جهان‌باز بوده‌ایم و این روزها محیط‌های جهان‌بازی که در آن‌ها بازی می‌کنیم، زنده‌تر، باروح‌تر و باورپذیرتر از هر موقع دیگری به نظر می‌رسند. بی‌صبرانه منتظریم تا ببینیم بازی‌هایی که در آینده قرار است برای کامپیوتر منتشر شوند، چگونه از تکنولوژی روز برای خلق محیط‌های جهان‌باز جذاب‌تر و غوطه‌ورکننده‌تر استفاده خواهند کرد.

