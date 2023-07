فیلم Barbie در اولین هفته اکرانش توانست با غلبه بر فیلم Oppenheimer در صدر جدول باکس آفیس هفته قرار بگیرد.

جدال فیلم باربی (Barbie) و اوپنهایمر (Oppenheimer) احتمالا یکی از جذاب‌ترین جدال‌های گیشه در سال ۲۰۲۳ میلادی به شمار می‌رود که مشتاقان بسیار زیادی داشته است. حالا با اکران این دو اثر، فیلم «باربی» توانست فروش بیشتری نسبت به «اوپنهایمر» به دست بیاورد و صدرنشین جدول باکس آفیس شود.

فیلم «باربی» در اولین هفته حضورش روی پرده سینماها توانست در داخل آمریکا به فروش ۱۵۵ میلیون دلاری دست پیدا کند تا پرفروش‌ترین افتتاحیه در سال ۲۰۲۳ میلادی را رقم بزند. با کسب چنین فروشی، فیلم «باربی» با اختلاف زیاد توانست در صدر جدول باکس آفیس قرار بگیرد.

در گیشه‌های بین‌المللی، فیلم «باربی» ساخته گرتا گرویگ و با بازی مارگو رابی و رایان گاسلینگ توانست در اولین هفته اکرانش به رقم ۱۸۲ میلیون دلار دست پیدا کند که بزرگترین افتتاحیه فیلمی غیر فرنچایزی از کمپانی برادران وارنر در خارج از آمریکا بوده است. با احتساب فروش داخلی و خارجی، فیلم «باربی» در اولین هفته به فروش جهانی ۳۳۷ میلیون دلار دست پیدا کرد.

فیلم Oppenheimer

در جایگاه دوم جدول باکس آفیس این هفته، فیلم مورد انتظار «اوپنهایمر» ساخته کریستوفر نولان قرار گرفته است. این فیلم در جدال با فیلم «باربی» نتوانست پیروز شود و به فروش ۸۰٫۵ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد.

فیلم «اوپنهایمر» که همانند فیلم «باربی» از حضور بازیگران برجسته و درخشانی بهره می‌برد که از جمله آن‎‌ها می‌توان به کیلین مورفی، مت دیمون و رابرت داونی جونیور اشاره کرد، در فروش خود در گیشه‌های بین‌المللی به رقم ۹۳٫۷ میلیون دلار دست پیدا کرد تا با احتساب فروش داخلی و خارجی، در اولین هفته فروش جهانی ۱۷۴٫۲ میلیون دلار را از آن خودش کند.

فیلم Mission Impossible Dead Reckoning Part One

فیلم مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ بخش اول (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) که هفته گذشته در صدر جدول باکس آفیس قرار داشته بود،‌ در دومین هفته حضورش روی پرده سینماها به رده سوم بسنده کرد. این فیلم در این آخر هفته در داخل آمریکا فروش ۱۹٫۵ میلیون دلاری را به دست آورده بود و فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۱۱۸٫۷ میلیون دلار رساند.

جدیدترین فیلم فرنچایز «مأموریت: غیرممکن» با بازی تام کروز در نقش اصلی در فروش خود در گیشه‌های بین‌المللی نیز توانست مبلغ ۵۵ میلیون دلار را کسب کند و فروش کلی‌اش در خارج از آمریکا را به رقم ۲۵۲٫۱ میلیون دلار برساند. با احتساب فروش داخلی و خارجی، این اثر تاکنون فروش جهانی ۳۷۱ میلیون دلار را از آن خودش کرده است.

فیلم صدای آزادی (Sound of Freedom) جایگاه چهارم جدول باکس آفیس این هفته را به خودش اختصاص داده است. این فیلم که سومین هفته اکرانش را پشت سر می‌گذارد، این هفته به فروش ۱۹ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد و فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۱۲۳٫۶ میلیون دلار افزایش داد.

فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny

فیلم ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت (Indiana Jones and the Dial of Destiny) جایگاه پنجم جدول باکس آفیس را به دست آورده است. این فیلم در این هفته به فروش ۶٫۷ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد و فروش کلی‌اش پس از چهار هفته اکران را به رقم ۱۵۹ میلیون دلار رساند.

فیلم «ایندیانا جونز ۵» که آخرین حضور هریسون فورد در این نقش به شمار می‌رود، در فروش خودش در گیشه‌های بین‌المللی تاکنون به فروش ۱۷۶ میلیون دلار دست پیدا کرده که ۸٫۲ میلیون دلار آن مربوط به فروش این هفته بوده است. با احتساب فروش داخلی و خارجی،‌ این فیلم تاکنون فروش جهانی ۳۳۵ میلیون دلار را تجربه کرده است. در ادامه جدول کامل باکس آفیس را مشاهده می‌کنید.

جدول باکس آفیس هفته

نام فیلم فروش آخرهفته (میلیون دلار) ۱ Barbie ۱۵۵ ۲ Oppenheimer ۸۰٫۵ ۳ Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ۱۹٫۵ ۴ Sound of Freedom ۱۹ ۵ Indiana Jones and the Dial of Destiny ۶٫۷ ۶ Insidous: The Red Door ۶٫۵ ۷ Elemental ۵٫۸ ۸ Spider-Man: Across the Spider-Verse ۲٫۸ ۹ Transformers: Rise of the Beasts ۱٫۱ ۱۰ No Hard Feelings ۱ فروش فیلم‌ها مربوط به داخل آمریکا است.

منبع: ددلاین