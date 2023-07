بازی‌هایی مانند Last Soul Aside, Gran Turismo 7, The king of Fighters و… در رویداد ChinaJoy 2023 حضور خواهند داشت.

رویداد ChinaJoy 2023 از تاریخ ۲۸ الی ۳۱ جولای (۶ الی ۹ مرداد) در شانگهای برگزار خواهد شد و به همین مناسبت، شرکت سونی از لاین‌آپ خود برای این مراسم، رونمایی کرده است. یکی از برجسته‌ترین این بازی‌ها، عنوان Last Soul Aside خواهد بود که توسط استودیو Ultizero Games توسعه یافته و از مجموعه‌های Devil May Cry و Final Fantasy الهام گرفته است. ضمناً یکی دیگر از این آثار، Evotinction است که تحت برنامه PlayStation China Hero Project ساخته شده است.

علاوه بر این‌ها، سونی چندتا از بازی‌های فرست پارتی خود را نیز به این رویداد خواهد آورد؛ هرچند که طبق لاین‌آپی که معرفی شده، این عناوین همگی به انتشار رسیده‌اند و شامل بازی‌های Horizon Forbidden West, Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 و Ratchet and Clank: Rift Apart می‌شوند. همچنین در این فهرست، نام چند عنوان ترد پارتی نیز به چشم می‌خورد: Crossfire: Sierra Squad, Final Fantasy 16, Street Fighter 6 و The King of Fighters 15.

در ادامه می‌توانید فهرست کامل بازی‌های پلی اسیتشن در رویداد ChinaJoy 2023 را مشاهده کنید:

PlayStation China Hero Project

AWAKEN: Astral Blade

EXILEDGE

EVOTINCTION

Lost Soul Aside

Will-less

بازی‌های فرست پارتی

Gran Turismo 7

Helldivers

Horizon Zero Dawn

Horizon Forbidden West

Horizon Call of the Mountain

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sackboy: A Big Adventure

بازی‌های ترد پارتی

CROSSFIRE: Sierra Squad

Final Fantasy XVI

It Takes Two

The King of Fighters XV

My Time at Sandrock

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS

NBA ۲K

Phantom Blade: Executioners

SAND LAND

Street Fighter 6

Super Buckyball Tournament

Sword Art Online: Last Recollection

SYNCED

Tower of Fantasy

منبع: GamingBolt