فوراور اینترتینمنت (Forever Entertainment)، اخیراً روی بازسازی‌هایی مانند Panzer Dragoon ،Front Mission و The House of the Dead کار کرده است. فوراور انترتینمنت در سال‌های اخیر روی بازسازی تعدادی از آثار کلاسیک و دوست داشتنی کار کرده، و به نظر می‌رسد که چند مورد دیگر نیز در راه است. در واقع، این شرکت پروژه‌های بازسازی […]

استودیو Forever Entertainment در اواخر سال جاری، ‌Remake دیگری را معرفی خواهد کرد رامتین فخرزاده ۲ مرداد ۱۴۰۲ - 23:35