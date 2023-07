تایید شده که عنوان The Texas Chain Saw Massacre، در کنسول‌های نسل نهمی با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد. با ما همراه باشید. بازی The Texas Chain Saw Massacre از گان اینتراکتیو (Gun Interactive)، ماه آینده عرضه می‌شود و به طرفداران عنوان Friday the 13th: The Game، یک اثر ترسناک چندنفره و […]

