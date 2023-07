نسخه PS4 بازی Quantum Error کنسل شد

دیروز، استودیوی تیم‌کیل مدیا (Teamkill Media) اعلام کرد که نسخه PS4 بازی ترسناک و کیهانی Quantum Error، رسماً لغو شده است.

این خبر در حساب کاربری رسمی بازی در توییتر منتشر شده و می‌توانید آن را به طور کامل در ادامه مطالعه کنید.

متأسفانه، ما باید نسخه PS4 بازی Quantum Error را لغو کنیم. حتی با اینکه بازی از ابتدا برای PS5 ساخته شده بود، باز هم امیدوار بودیم بتوانیم نسخه PS4 آن را نیز را بسازیم، اما با سطح کیفیتی که برای اجرای بازی در حالت ۶۰ فریم بر ثانیه به دست آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی وجود ندارد تا نسخه PS4 بتواند چیزی شبیه به همتای نسل نهمی خود ارائه دهد. نسخه PS4 برای عملی شدن، نیاز به درجه‌بندی و تغییر بسیار زیادی دارد و با تفاوتی که در حافظه و سرعت کندتر HDD آن شاهد هستیم، تجربه بسیار متفاوتی را ارائه خواهد داد که قابل مقایسه با نسخه PS5 نخواهد بود و این موضوع برای بازیکنان PS4 عادلانه نیست.

Quantum Error یک شوتر اول شخص «ترسناک و کیهانی» است (اما می‌توان آن را به صورت سوم شخص نیز بازی کرد). این بازی در اوایل سال ۲۰۲۰ برای PS5 و PS4 معرفی شد.

پلتفرم‌ها از آن زمان گسترش یافته‌اند تا Xbox Series X/S را نیز شامل شوند. توسعه‌دهندگان چند روز پیش اشاره کردند که بازی را برای PC پورت خواهند کرد. با این حال، آن‌ها در حال حاضر تنها بر روی نسخه PS5 تمرکز دارند.

Quantum Error هنوز تاریخ انتشار مشخصی ندارد. این بازی با استفاده از موتور گرافیکی Unreal Engine 5 و توسط یک تیم کوچک مستقر در Kalispell، MT ساخته شده. این تیم سابقه انتشار عنوان Kings of Lorn: The Fall of Ebris را نیز در کارنامه دارد.

منبع: TechRaptor