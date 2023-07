در طول ۸ فصل از سریال Game Of Thrones شاهد به وقوع پیوستن نبردهای حماسی گوناگونی بودیم که در تاریخ مدیوم تلویزیون جاودانه به یاد خواهد ماند.

سریال فانتزی و حماسی Game Of Thrones (بازی تاج و تخت) از اهمیت ویژه‌ای در مدیوم تلویزیون برخوردار می‌باشد. اقتباسی از رمان‌های جرج آر. آر. مارتین توسط شبکه HBO که در ۸ فصل تدارک دیده شد و نه تنها مقیاس سریال‌سازی را در این مدیوم برای همیشه دگرگون کرد، بلکه صحنه‌های نبرد شگفت‌انگیزی را به تصویر کشید که تا آن زمان سابقه نداشت و به راحتی می‌توانست با آثار پرهزینه سینما به رقابت بپردازد.

سریالی که از رقابت بین چند خاندان در سرزمین وستروس آغاز شد و در نهایت به نبردی میان زندگان و مردگان منتهی شد که تا حدودی می‌توانست یادآور حماسه ۳ گانه ارباب حلقه‌ها پیتر جکسونی باشد که بیش از ۲ دهه پیش سکانس‌هایی تماشایی و هیجان‌انگیز را به تصویر کشیده بود. شبکه HBO علی‌رغم اشتباهات گسترده اما محدودیت‌های تلویزیون را کنار زد و برای نخستین‌بار در این مدیوم نبردهایی را به تصویر کشید که هر بیننده‌ای را به وجد می‌آورد.

به همین سبب نیز در مقاله امروز به سراغ رتبه‌بندی ۱۰ نبرد حماسی و به یاد ماندنی سریال Game Of Thrones رفته‌ایم تا ببینیم که کدام رویارویی در این مجموعه تلویزیونی موفق شده تا رتبه نخست را از آن خود نماید.

نبرد ریورران در فصل ششم

نبرد ریورران (یا بهتر بگوییم محاصره ریورران) علی‌رغم آن که از زد و خوردی برخوردار نمی‌باشد اما اهمیتی ویژه در سریال Game Of Thrones دارد؛ زیرا یادآور که می‌شود که علی‌رغم فانتزی بودن این مجموعه اما همچنان با اثری در حال و هوای قرون وسطی طرف هستیم.

در فصل ششم این سریال ارتش لنیسترها به رهبری جیمی لنیستر باقی مانده نیروهای تالی را در قلعه ریورران محاصره کرده تا با ایجاد گرسنگی و شرایطی سخت، آن‌ها را مجبور به تسلیم شدن نمایند. محاصره‌ای که چندین قسمت به طول انجامیده و در نهایت با تسلیم شدن ادمور تالی به پایان می‌رسد. نکته حائز اهمیت این جنگ در سریال Game Of Thrones در این است که ما شاهد جنبه‌های سیاسی این مجموعه هستیم و به مانند نبردهای واقعی در دوران قرون وسطی، با زیرکی و مذاکره، ارتش لنیسترها به خواسته خود رسیده و تالی‌ها را فلج می‌کنند.

نبرد بر روی یخ در فصل پنجم

یکی از کوتاه‌ترین نبردهای به تصویر کشیده شده در سریال Game Of Thrones که در خلاف مسیر کتاب‌ها حرکت کرده، به سبب پایان دادن به سرنوشت یکی از شخصیت‌های کلیدی از اهمیتی دو چندان بهره برده است.

پس از کش و قوس‌های فراوان استنیس براتیون که موجب اختلاف میان ارتش بزرگ وی می‌شود، دیگر راه بازگشتی را در مقابل خود نمی‌بیند و همراه با باقی مانده افراد خسته و گرسنه خود به سمت قلعه وینترفل تحت سلطه رمزی بولتون یورش برده تا بلکه بتواند حداقل کار مثبتی را در روزهای پایانی زندگی خود انجام دهد. یورشی بیهوده ولی در عین حال حماسی که مورد حمله همه جانبه سواره نظام رمزی قرار گرفته و تمام ارتش استنیس قلع و قمع می‌شوند. نخستین نبرد از جنگ‌های ۳ گانه وینترفل که در Game Of Thrones به وقوع می‌پیوندد با جراحت شدید استنیس همراه شده که در نهایت توسط برین تارث با مرگ وی خاتمه پیدا می‌کند.

نبرد دوم میرین در فصل ششم

یکی از چشم‌نوازترین نبردهای به تصویر کشیده شده در سریال Game Of Thrones مربوط به دومین محاصره شهر میرین توسط برده‌داران ثروتمند در قاره ایسوس می‌باشد.

پس از آن که دنریس تارگرین به تاج و تخت سرزمین میرین تکیه می‌زند و برده‌داران نیز در خفا ارتش و ناوگان دریایی خود را تدارک می‌بینند، محاصره‌ای بزرگ و همه جانبه را بر علیه این شهر تدارک دیده تا بلکه بتوانند دوباره بر مسند قدرت تکیه بزنند. ناوگانی با ده‌ها منجیق آتشین که برای نابودی شهر میرین اعزام می‌شود، با اژدهایان عظیم‌الجثه دنریس روبرو شده و تمامی آن‌ها به تکه‌های چوبی در اقیانوس تبدیل می‌شوند. در حالی که این نبرد توفیق چندانی در دنیای Game Of Thrones حاصل نمی‌کند اما به مخاطب یادآور می‌شود که دنریس نیز هیچگاه شکست‌ناپذیر نبوده و دشمنان بسیاری را برای خود دست و پا کرده که در هر لحظه می‌توانند وی را نابود کنند.

نبرد کینگزلندینگ در فصل هشتم

آخرین نبرد به وقوع پیوسته در سریال Game Of Thrones که حسابی جنجالی ظاهر شد، نتیجه دیوانه شدن دنریسی بود که به طرز احمقانه‌ای اخلاقیات خود را زیر پا گذاشت و یک شهر را تمام و کمال به خاکستر تبدیل کرد.

در اصل این دومین نبردی بود که مردم کینگزلندینگ تجربه می‌کردند؛ نبردی حیاتی و بسیار کلیدی که مخاطبین سریال از همان قسمت آغازین Game Of Thrones برای دیدن آن لحظه‌ شماری می‌کردند. نبردی که با وجود تمامی انتظارات اما شخصیت‌های مهم و مختلفی همچون سرسی، جیمی، سگ شکاری، مونتین و یورون را به شکلی عجولانه به کشتن داد و علی‌رغم جلوه‌های بصری تماشایی و چشم‌نوازی که داشت اما از هیچ منطقی برخوردار نبود. با این حال کنار گذاشتن مرز میان خیر و شر نکته کلیدی نبرد دوم کینگزلندینگی بود که حتی نیروهای تحت امر جان اسنو را نیز به شرارت وا داشته بود؛ گویی که نبرد ۵ پادشاهی که در اوایل سریال جرقه نابودی سرزمین وستروس را زد، در نهایت به جهنمی غیرقابل تصور بدل گشته بود.

نبرد وینترفل در فصل هشتم

