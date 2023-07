اولین تصاویر فیلم One Life با بازی آنتونی هاپکینز

فیلم One Life اثری درباره جنگ جهانی دوم است که در آن، آنتونی هاپکینز نقش شخصیت اصلی داستان را بازی می‌کند.

فیلم یک زندگی (One Life) اولین تجربه کارگردانی سینمایی جیمز هاوز به شمار می‌رود که بازیگران برجسته و سرشناسی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. این بازیگران نیز شامل آنتونی هاپکینز، هلنا بونهام کارتر، جانی فلین، جاناتان پرایس، لنا اولین، الکس شارپ و رامولا گارای است.

به تازگی تصاویری از فیلم «یک زندگی» منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. این تصاویر بازیگران سرشناس این اثر را نشان می‌دهد که در موقعیت‌های مختلف قرار دارند.

فیلم «یک زندگی» بر اساس کتابی به نام If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton نوشته باربارا وینتون است و داستان واقعی بانکداری به نام سر نیکلاس وینتون ملقب به نیکی را بازگو می‌کند که نجات ۶۶۹ کودک از چنگال نازی‌ها را وظیفه اخلاقی خودش دانست.

او پس از بازدید از پراگ و دیدن وحشت‌ها و وضعیت اسفناک خانواده‌های پناهنده یهودی، متوجه شد که اکنون زمان آن است تا به کسانی که در خطر هستند، کمک کند. با وجود اینکه او توانست جان افراد بسیار زیادی را نجات بدهد اما او همچنان پس از پنجاه سال درگیر آن گذشته دردناک است، به خصوص کسانی که نتوانسته بود آن‌ها را نجات بدهد.

با این حال، او با شرکت در یک برنامه تلویزیونی و حضور در جمع همان کودکان نجات یافته توسط خودش که اکنون بزرگ شده‌اند، توانست سرانجام گذشته را به فراموشی بسپارد و دستاورد بزرگ خودش را جشن بگیرد.

منبع: کولایدر