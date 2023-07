۵۰ بازی ویدیویی که قبل از مرگ باید تجربه کنید (قسمت پنجم)

کدام آثار درخشان در مدیوم بازی های ویدیویی را باید قبل از مرگ حتما تجربه‌ کرد؟ در ادامه با ما همراه باشید.

صنعت بازی‌های ویدیویی، در طول عمر خود شاهد آثار کوچک و بزرگ فراوانی بوده است؛ آثاری که بعضا به فراموشی سپرده شدند و دیگر آثاری که برای همیشه به بخش جدایی‌ناپذیر از هویت این مدیوم تبدیل شده‌اند. در سلسله مقالات آتی، به معرفی بازی‌هایی خواهیم پرداخت که در این صنعت جاودان شده‌اند و نباید به هیچ وجه تجربه‌ آن‌ها را از دست داد.

نکته: برخی از بهترین آثار تاریخ مدیوم بازی‌های ویدیویی در نسل پنجم و ششم عرضه شده‌اند، اما به علت گذشت زمان و منسوخ شدن تقریبا صددرصدی گیم‌پلی و گرافیک، در این لیست به آن‌ها اشاره نمی‌شود. هدف این لیست، پیشنهاد آثاری است که هنوز قابل تجربه هستند.

۵۰ بازی ویدیویی که قبل از مرگ باید تجربه کنید (قسمت اول)

۵۰ بازی ویدیویی که قبل از مرگ باید تجربه کنید (قسمت دوم)

۵۰ بازی ویدیویی که قبل از مرگ باید تجربه کنید (قسمت سوم)

۵۰ بازی ویدیویی که قبل از مرگ باید تجربه کنید (قسمت چهارم)

God of War 3

(یکی از بهترین آثار Hack & Slash تاریخ بازی‌های ویدیویی، امتیاز متاکریتیک: ۹۲)

مضمون انتقام، موضوعی بسیاری پر تکرار و همه گیر در مدیوم‌های مختلف هنری، از ادبیات و کتاب گرفته تا سینما و ویدیوگیم‌ به شمار می‌آید. چرا که انتقام بستری بسیار مناسب برای خلق و روایت داستانی جذاب و حماسی فراهم می‌کند و مخاطبان، می‌دانند که شاید چیز‌های کمی در دنیای ویدیو گیم، به اندازه‌ی گرفتن انتقام از آنتاگونیست منفور بازی لذت بخش است.

در این بین، شاید بتوان گفت God of War 3، به شکل بی‌نظیری دادخواهی و تلافی کردن را به نمایش می‌گذارد. جایی که کریتوس در ادامه‌ی اتفاقات نسخه‌ی دوم، به کمک تایتان‌ها، خدایان کوه المپ را به خاک و خون می‌کشد و خبری از مفاهیم اغراق شده‌ای مثل بخشش ثانیه آخری یا تغییر عقیده کریتوس نیز نیست. در God of War 3، ما شاهد خشونتی عریان هستیم که حقیقتا کاملا به وجود آن نیاز بود. نسخه‌ی سوم God of War، فارغ از داستان و روایت، از لحاظ مبارزات نیز فوق‌العاده عمل می‌کند و به راحتی نام خود را به عنوان یکی از بهترین آثار هک اند سلش تاریخ بازی‌های ویدیویی جاودان کرده است.

به راستی چند بازی ویدیویی وجود دارند که از مبارزات و باس‌فایت‌ها گرفته تا روایت و دنیا پردازی، در سطح عالی قرار داشته باشند؟

Elden Ring

(پرافتخارترین عنوان تاریخ بازی‌های ویدیویی با ۴۳۶ جایزه‌ی بازی سال، سومین بازی برتر تاریخ OpenCritic و یکی از برترین آثار نقش‌آفرینی تاریخ، امتیاز متاکریتیک: ۹۶)

چه می‌شد اگر شاهد عنوانی سولز بورن، اما در ساختار و قالبی جهان آزاد و وسیع بودیم؟ Elden Ring، در جواب همین سوال ساخته شد. عموما آثار جهان آزاد، به واسطه‌ی مواردی مثل محتوای زیاد، آزادی و ابتکار عمل و ارائه راز و رمزهای فراوان، نسبت به آثار خطی و نیمه خطی محبوب‌تر هستند و فرام سافتور با در نظر گرفتن این موضوع و با ترکیب ساختار Open World با هسته‌ی از پیش آماده‌ی آثار هاردکور خود، یکی از بهترین بازی‌های تاریخ این صنعت را خلق کرد. نکته‌ی در خورد توجه در مورد Elden Ring این است که صرفا شاهد یک دارک سولز جهان آزاد نیستیم و بازی ده‌ها برابر، نسبت به آثار سولز بورن قبلی فرام سافتور پیشرفت داشته است و بسیاری از مشکلات و موارد آزار دهنده به کلی حذف شده‌اند. Grace‌های بازی بسیار پر تعداد هستند و قبل از تمامی باس‌فایت‌ها شاهد Sites of Grace هستیم، آزادی عمل در کاوش، اکتشاف و پیشروی در دنیای بازی حیرت‌آور است و بازی ابدا مخاطب را محدود نمی‌کند و همچنین موارد متعدد دیگر، از تنوع و تأثیرگذاری سلاح‌ها و Build‌ها گرفته تا خلق دنیایی عمیق با تاثیرپذیری از المان‌های اساطیری، شاهد پیشرفت‌های عمیق هستیم و باید گفت Elden Ring یک معجون کامل از تمام مواردی است که عاشقان آثار نقش‌آفرینی از آن استقبال می‌کنند. فروش بیش از ۲۰ میلیون نسخه و تبدیل شدن به پرافتخارترین بازی تاریخ بازی‌های ویدیویی، تنها بخشی از آثار و دستاوردهای Elden Ring به شمار می‌آید. حتی اگر با آثار سولزلایک ارتباط برقرار نمی‌کنید، حتما Elden Ring را تجربه کنید چرا که یکی از هیجان‌انگیز‌ترین تجربه‌های گیمینگ خود را رقم خواهید زد.

Dead Space (Remake)

(یکی از بهترین آثار Survival Horror قرن بیست و یکم، امتیاز متاکریتیک: ۸۹)

ژانر Survival Horror، پستی و بلندی‌های بسیاری را در قرن بیست و یکم تجربه کرده است و از آن جایی که سازندگان به صورت مداوم فرمول‌های جدیدی را برای ساخت آثار دلهره‌آور خود آزمایش می‌کنند و از طرف دیگر از لحاظ فروش و درآمدزایی این آثار ممکن است با مشکل مواجه شوند، همواره شاهد فراز و فرودهای متعددی در این ژانر بوده‌ایم. در این بین باید گفت گه نسخه‌ی اول Dead Space، در زمان عرضه بار دیگر تجربه‌ای فوق‌العاده از یک عنوان Survival Horror دلچسب فراهم کرد و در شرایطی که فرنچایز‌های کلاسیک این ژانر وضعیت سینوسی را تجربه می‌کردند، Dead Space موهبتی بزرگ برای طرفداران و علاقه‌مندان به آثار دلهره‌آور کلاسیک بود. از فضاسازی هنرمندانه Ishimura تا طراحی بسیار جذاب Necromorphs‌ها و طیف وسیع سلاح‌ها و قابلیت‌های موجود، Dead Space اثری همه چیز تمام به شمار می‌رفت که بار دیگر لذت ترس و اضطراب را به مخاطبان چشاند. خوشبختانه به لطف عرضه‌ی نسخه‌ی ریمیک در سال جاری، می‌توانید با رنگ و لعابی جدید و نو به تجربه‌ی بازی بپردازید و از یکی از بهترین و فوق‌العاده‌ترین آثار Survival Horror تاریخ بازی‌های ویدیویی لذت ببرید.

Half Life 2

(یکی از پنج بازی برتر تاریخ به گواه کارشناسان و منتقدان و یکی از انقلابی‌ترین آثار صنعت ویدیوگیم، امتیاز متاکریتیک: ۹۶)

قاعده‌ای نانوشته در دنیای گیم وجود دارد که Valve بازی نمی‌سازد، اما اگر بسازد، احتمالا با شاهکار طرف هستیم. بازی Half Life 2 که احتمالا به قدیمی‌ترین بازی این لیست نیز تبدیل می‌شود، نه تنها یکی از تاثیرگذارترین و انقلابی‌ترین آثار قرن بیست و یکم به شمار می‌آید، بلکه به صورت فراگیر در زمره‌ی پنج بازی برتر تاریخ بازی‌های ویدیویی نیز در نظر گرفته می‌شود.

بازی Half Life 2 در زمان عرضه آن قدر از استانداردهای زمان خودش جلوتر و عمیق‌تر بود که سال‌ها طول کشید تا آثار شوتر، حتی بتوانند از لحاظ نوآوری و فیزیک، نزدیک این عنوان شوند و خصوصا Gravity Gun حاضر در این اثر را می‌توان یکی از انقلابی‌ترین سلاح‌ها و گجت‌های بازی‌های ویدیویی دانست که خصوصا به لطف فیزیک جذابش فوق‌العاده حیرت انگیز بود.

اگر در قید و بند گرافیک و جلوه‌های بصری هستید شاید در دید اول Half Life 2 در مقایسه با آثار امروزی کهنه جلوه کند، اما پس از تجربه‌ی این عنوان به خوبی درک می‌کنید که برخی آثار هنری، به راستی تاربخ انقضا ندارند.

Resident Evil 4 Remake

