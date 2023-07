یک ویدیوی مقایسه‌ای از بازی Ratchet & Clank: Rift Apart به اشتراک گذاشته شده که تفاوت‌های بین نسخه PC و نسخه اصلی پلی استیشن ۵ را برجسته می‌کند.

این مقایسه که توسط دیجیتال فاندری (Digital Foundry) به اشتراک گذاشته شده، برخی از بهترین ویژگی‌های پورت را بررسی می‌کند؛ مانند مقیاس‌پذیری خوب، که به بازیکنانی با سخت‌افزار مناسب اجازه می‌دهد تا از تصاویر بصری بسیار بهتر نسبت به پلی استیشن ۵ لذت ببرند.

آن دسته از کاربرانی که سیستم پایین‌رده دارند نیز تجربه مناسبی از بازی خواهند داشت. به استثنای چند مورد: برخی لگ‌ها، عدم وجود افکت‌های شفافیت در حداکثر تنظیمات، مشکلات بارگذاری بافت‌ها، مشکلات سایه با فعال شدن رهگیری پرتو، مشکلات مربوط به پایداری و …

با غیرفعال کردن رهگیری پرتو در کارت‌های گرافیک AMD به دلیل مشکلات پایداری، به نظر می‌رسد که این پورت، بدون پولیش یافتن عرضه شده و نیاز به پچ‌های متعدد برای قرار گرفتن در وضعیتی واقعاً قابل قبول دارد.

Ratchet & Clank: Rift Apart اولین پورت پلی استیشن به PC نیست که در چنین حالتی منتشر می‌شود. در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱)، سونی و ناتی داگ بازی The Last of Us Part 1 را در وضعیت بسیار ناامیدکننده‌ای برای PC عرضه کردند که دارای مشکلات مختلفی بود و نیاز به پچ‌های متعدد داشت.

اوایل سال جاری میلادی، بازی Returnal هم در وضعیت نسبتاً نامناسبی پورت شد، هر چند نه به اندازه The Last of Us Part 1. بنابراین به نظر می‌رسد که سونی و استودیوهای پورت کننده بازی‌های پلی استیشن باید به انتشار پورت‌های مناسب برای PC اهمیت بیشتری بدهند.

دسترسی به Ratchet & Clank: Rift Apart، هم‌اکنون برای دارندگان رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۵ در سراسر جهان امکان‌پذیر است.

منبع: Wccftech