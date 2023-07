شاید برای شما جالب باشد بدانید Ratchet & Clank: Rift Apart که به تنهایی کمپین تبلیغاتی حافظه SSD کنسول PS5 محسوب می‌شد، چگونه روی حافظه معمولی PS4 اجرا می‌شود.

بازی Ratchet & Clank: Rift Apart عنوانی بود که خیلی‌ها منتظر بودند ببینند که چگونه روی رایانه‌های شخصی و خصوصاً آن‌هایی که از حافظه SSD بهره‌مند نیستند، اجرا خواهد شد. خوشبختانه، اینسامنیاک گیمز (Insomniac Games) این بازی را روی PC نیز منتشر کرد و اکنون فضای رسانه‌ای دنیای بازی‌های ویدیویی، تحت تاثیر بازخوردهای مربوط به این اتفاق، قرار گرفته است.

چند هفته پیش به‌صورت رسمی از سیستم مورد نیاز برای اجرای Ratchet & Clank: Rift Apart رونمایی شد و رسانه دیجیتال فاندری هم به رسم همیشگی، به بررسی کیفیت اجرایی این بازی پرداخت. تیم تحلیلگرِ این رسانه در اولین بازخوردهای‌شان Rift Apart را به صورت کلی «شگفت‌انگیز» و از منظر بصری آن را «تمام‌کننده» ارزیابی کردند اما با این وجود از این گله داشتند که بازی «آن‌قدرها که باید پولیش نشده» و به همین خاطر، «در برخی سطوح ناامیدکننده ظاهر می‌شود».

پورت‌های سونی برای PC سابقه بدی از خود برجای گذاشته‌اند

متاسفانه برخی از پورت‌هایی که از بازی‌های سونی روی رایانه‌های شخصی صورت گرفته، آنقدر بد بوده‌اند که اعتبار این ناشر بزرگ روی پلتفرم PC را خدشه‌دار کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان از The Last of Us Part 1 نام برد که از نظر فنی و اجرایی، به‌شدت مورد انتقاد جامعه بازی‌بازان قرار گرفت و استودیو ناتی داگ حتی هنوز هم به انتشار بهینه‌سازی‌های مختلف برای برطرف‌سازی ایرادهایش، ادامه می‌دهد. البته طبق گزارش‌ها، Rift Apart روی PC عالی اجرا می‌شود اما هنوز آن چیزی نیست که خیلی‌ها انتظار دارند.

عملکرد بازی روی حافظه HDD کنسول پلی استیشن ۴ چگونه است؟

دیجیتال فاندری در برسی‌هایش گزارش می‌دهد که Ratchet & Clank: Rift Apart را روی پایین‌ترین سخت‌افزار مورد نیاز و رایانه‌ای که از حافظه HDD کنسول پلی استیشن ۴ استفاده می‌کند، اجرا کرده‌ است. در ادامه می‌توانید قسمتی از ویدیوی مربوط به این بررسی را مشاهده کنید:

دانلود

تفاوت اجرایی بازی روی کنسول [PS5] و یک PC با کم‌ترین تنظیماتِ ممکن، از منظر نرخ انتقال داده فوق‌العاده بزرگ است. شاهد این هستید که وقتی Ratchet and Clank: Rift Apart را روی حافظه قدیمی پلی استیشن ۴ اجرا می‌کنیم، چه اتفاق وحشتناکی می‌افتد. حتی با قرار دادن تنظیمات در پایین‌ترین حالت نیز مشکلی حل نمی‌شود و بازی همچنان کرش می‌کند. دیجیتال فاندری

ویدیوی پائین نیز شامل مقایسه‌ای کوتاه از اجرای این بازی روی PS5، رایانه‌ای با بالاترین و دیگری با کمترین تنظیماتِ ممکن می‌شود:

دانلود

ویدیوی بالا نشان می‌دهد که بازی با کم‌ترین تنظیمات، به خوبی اجرا می‌شود اما به محض وارد شدن به یکی از پورتال‌ها، به مدت چند ثانیه قفل می‌شود. حتی گاهی کاملاً صحنه ثابت می‌شود و ناگهان می‌بینیم که محیطِ دیگری، بارگذاری شده است. این‌ها درحالی هستند که نسخه PS5 و بالاترین تنظیمات، مشکلی در اجرای Rift Apart ندارند.

هشدارِ اینسامنیاک گیمز: «همانطور که به شما گفته بودیم»

جمله بالا متعلق به جیمز استیونسون (James Stevenson)، مدیر روابط عمومی و بازاریابی اینسامنیاک گیمز است. سازندگان قبلاً گفته بودند که اجرای این بازی با کم‌ترین تنظیمات ممکن و بدون حافظه SSD، به عملکرد خوب و مطلوبی منتهی نخواهد شد.

برای اینکه بازی روی بیشترین تعداد ممکن از رایانه‌های شخصی اجرا شود، Nixxes کاری انجام داد که اینسامنیاک نیازی به انجامش نداشت: آن‌ها مانند Marvel’s Spider-Man Remastered، تنظیمات کیفی مختلفی برای این بازی ارائه دادند که این تنظیمات شامل افزایش وفاداری به نسخه اصلی بازی و همینطور کاهش کیفیت آن در هرجایی که نیاز باشد، می‌شود.

اجرای مناسب روی مدل‌های مدرن HDD | پشتیبانی از کنسول Steam Deck

دیجیتال فاندری تائید کرد که بازی روی حافظه قدیمی کنسول اولیه پلی استیشن ۴ و با RPM (نرخ دور بر دقیقه) پایین اجرا شده بود و مدل‌های مدرن و جدیدتر، مشکل خاصی با Ratchet and Clank: Rift Apart ندارند. ضمناً این بازی هم‌اکنون به‌صورت کامل روی کنسول دستی Steam Deck قابل تجربه است.

منبع: Sirus Gaming